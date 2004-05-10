۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۱۶

مديركل دفتر آموزش و پرورش كاردانش در گفتگو با"مهر":در سال تحصيلي آينده

91 درصد مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش كاردانش قرار مي گيرند

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش گفت : در سال تحصيلي آينده 37 منطقه جديد به پوشش تحصيلي مدارس كاردانش اضافه مي شود كه در اين صورت 91 درصد از مناطق وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش شاخه كاردانش قرار مي گيرند.

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به افزايش 5 درصدي تعداد دانش آموزان در سال تحصيلي آينده ، افزود : حدود 700 منطقه آموزش و پرورش در كشور وجود دارد كه تا كنون  600 منطقه آن تحت پوشش مدارس كاردانش قرار گرفته است كه اين آمار در سال تحصيلي آينده به 637 منطقه مي رسد.

وي با تاكيدد بر اينكه در سال تحصيلي جاري 88 درصد از مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش مدارس كاردانش قرار دارند ، گفت : در سال تحصيلي جاري  610 منطقه تحت پوشش دفتر كاردانش قرار دارد كه اين تعداد حدود 88 درصد از پوشش مدارس كاردانش در مناطق آموزش و پرورش است.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش با اشاره به اينكه 20 درصد دانش آموزان در رشته كاردانش مشغول تحصيل هستند ، گفت : در سال تحصيلي جاري  تعداد دانش آموزان شاخه كاردانش 480 هزار نفر است كه اين تعداد براي سال آينده به 530 هزار دانش آموز افزايش مي يابد.


 

