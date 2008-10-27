سید مسعود صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان ازنا اظهار داشت: این کنگره بزرگ با هدف بررسی تاثیر حکومت علوی در ادبیات معاصر و تکریم جایگاه ولایت در حکومت اسلامی در روزهای 27 و 28 آذرماه سالجاری در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: همه شعرای سراسر کشور می توانند برای شرکت در این کنگره آثار خود را پیرامون موضوعات "غدیر در آیینه شعر"، "ولایت" و "شخصیت مولا علی (ع)" حداکثر تا دهم آذرماه سالجاری به دبیرخانه کنگره در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا ارسال کنند.

این مسئول با بیان اینکه هر یک از شعرا حداکثر سه آثار خود را می توانند به دبیرخانه ارسال کنند، یادآور شد: از آثار راه یافته به کنگره ملی "غدیر در آیینه شعر" در پایان کتاب یادمانی چاپ و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.