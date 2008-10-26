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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کتابخانه عمومی در رومشکان کوهدشت ساخته می شود

کتابخانه عمومی در رومشکان کوهدشت ساخته می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کوهدشت لرستان اظهار داشت: با تامین زمین موردنیاز از سوی شهرداری چغابل به زودی ساخت کتابخانه در مرکز بخش رومشکان آغاز می شود.

امین مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: در آخرین جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی بخش رومشکان تصویب شد که زمین مناسبی در داخل شهر چغابل برای ساخت کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد که با تحقق این امر، کتابخانه "امام خمینی(ره)" رومشکان که در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، مستقل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها کتابخانه عمومی رومشکان در بیرون شهر واقع شده که رفت و آمد ساکنان بخش به این کتابخانه با مشکلات زیادی همراه است.

مسئول دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کوهدشت لرستان تعداد کتابخانه‌های موجود در این شهرستان را چهار باب عنوان کرد و یادآور شد: از محل اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان لرستان، کتابخانه مرکزی در کوهدشت ساخته خواهد شد.

بخش رومشکان شهرستان کوهدشت، بزرگ ترین بخش لرستان است که با 40 هزار نفر جمعیت در جنوب غربی این استان قرار دارد و شامل یک شهر و 34 روستا است.

کد مطلب 771614

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