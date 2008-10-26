یک میلیون تن سیمان در خراسان رضوی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر امروز در جلسه شواری نظارت و کنترل بازار استان افزود : از این میزان 495 هزار و 898 تن در سه ماهه اول از طریق کارخانه های سیمان شرق ( 366 هزار و 197 تن )، بجنورد ( 8 هزار و 619 تن )، قاین ( 100 هزار و 82 تن ) و کرمان ( 21 هزار تن ) و 94 هزار و 500 تن از طریق سهمیه فوق العاده و 480 هزار و 769 تن در سه ماهه دوم از طریق کارخانه های سیمان شرق ( 384 هزار و 993 تن) و قاین ( 95 هزار و 776 تن ) در شبکه توزیع شده است.

وی نرخ عرضه سیمان پاکتی و فله را به ترتیب سه هزار و 800 و حدود سه هزار و 400 تومان اعلام کرد و اظهار داشت : استان خراسان رضوی از نظر تامین و توزیع سیمان در شرایط مناسبی به سر می برد و در این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد.



همچنین در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان خراسان رضوی لیست هشت گروه کالایی و خدماتی اولویت دار و منتخب در طرح کشف قیمت روزانه اعلام شد .



هشت گروه کالایی و خدماتی شامل گروههای اقلام پروتئینی، صیفی جات، برنج و حبوبات، فرآورده های لبنی، کالاهای اساسی، مصالح ساختمانی و خدمات ( به صورت دوره ای ) و میوه است.



در این جلسه همچنین در رابطه با نحوه اعلام روزانه قیمت غیررسمی انواع میوه در بازار و اقلام فوق الذکر و نیز توزیع سهمیه مواد غذایی ( برنج و روغن ) مراکز خیریه تصمیماتی اخذ شد.



