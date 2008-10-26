بزرگان سینمای ایران در قشم "راه آبی ابریشم را می سازند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، حسن بشکوفه تهیه کننده این فیلم تاریخی ظهر امروز در حاشیه اجرای دکور این اثر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساخت دکورهای اصلی این فیلم سینمایی در بندردرگهان منطقه آزاد قشم آغاز شده که اجرای آن بر عهده استاد کاظم فریبرزی پدر دکور ایران نهاده شده است.

وی گفت: تاکنون حضور داریوش ارجمند در نقش ناخدا سلیمان در پروژه " راه آبی ابریشم" به کارگردانی محمد بزرگ نیا قطعی شده است.

بشکوفه ادامه داد: از بهرام رادان و برخی دیگر از بازیگران توانمند سینمای ایران در اجرای این پروژه دعوت شده است و مدیر فیلمبرداری این فیلم نیز را بهرام بدخشانی برعهده دارد.

تهیه کننده فیلم " راه آبی ابریشم" افزود: طراحی چهره پردازی این اثر نیز به سعید ملکان و مدیر برنامه ریزی این فیلم را مصطفی احمدی و طراح هنری این مجموعه نیز پروین صفری خواهد بود.

بشکوفه گفت: راه آبی ابریشم فیلمی تاریخی است که بخش های عمده آن در جزیره قشم فیلمبرداری می شود و در ادامه لوکیشن ساخت فیلم در در کشورهایی چون چین و تایلند نیز بررسی خواهد شد.

داستان "راه آبی ابریشم"، داستان یک ناخدای ایرانی است که تصمیم می گیرد برای اولین بار مال التجاره با ارزشی را با عبور از میانه اقیانوس هند به چین برساند که این سفر از خلیج فارس آغاز می شودو اتفاقات متعددی در مسیر راه این ناخدا بوجود می آید.

این فیلم به قرن چهارم هجری دوران اوج تاریخ دریانوردی ایران باز می گردد.