جك استراو از جنگ عليه عراق حمايت كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه سي ان ان ، جك استراو وزير امور خارجه انگليس در يك سخنراني گفت :بر اساس اطلاعاتي كه ما بدست آورده ايم معلوم شده است كه عراق توانايي توليد سلاحهاي ميكروبي و شيميايي را دارد .

به گزارش اين شبكه ، استراو ادعا كرد كه با توجه به اطلاعات بدست آمده صدام مي توانست ظرف 45 دقيقه سلاحهاي كشتار جمعي رابكار گيرد كه اين ادعا باعث سرو صداي زيادي در انگليس وموجب افزايش دامنه انتقادات نسبت به دو لت توني بلر نخست وزير اين كشور شد .

بر پايه اين گزارش ، وي با اشاره به اين كه بدون پيدا شدن سلاحهاي ممنوعه عراق هم اقدام نظامي ما موجه بود گفت : ما اميدواريم كه بتوانيم مدارك مستدلي در باره سلاحهاي هسته اي صدام پيدا كنيم ؛اما اگر اين سلاحها پيدا نشد بازهم كار ما موجه است .

رابين كوك وزير مستعفي انگليس نيزگفت : ادعاي جديد دولت بلر مبني بر اينكه صدام مي تواند ظرف 45 دقيقه سلاحهاي كشتار جمعي خود را بكار گيرد مانند ادعاي قبلي دروغ محض است و بازهم مانند گذشته پرونده هاي اطلاعاتي دستكاري شده است.