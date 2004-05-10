۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۲۷

رييس موسسه مطالعات استراتژيك صنعت جهانگردي در گفتگو با "مهر" خبر داد:

تدوين استراتژي جهانگردي ؛ راهي براي اشتغال قشر جوان بيكار

رييس موسسه مطالعات استراتژيك جهانگردي گفت: با توجه به اينكه قشر عظيمي از جوانان كشور ما بيكار هستند ، تدوين استراتژي توريسم وبرنامه ريزي در اين زمينه مي تواند گامي موثر در جهت اشتغال آنها باشد.

مهندس هاشم اسد زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: جهانگردي صنعت فرابخشي است وبايد در سازمان جديد براي توسعه ، رشد وارتقاء آن از روشهاي علمي ، تجربه شده  وآخرين پيشرفتها دركشورهاي ديگر وهمچنين مشاورين خارجي استفاده كرد .

وي افزود: در صورت تدوين استراتژي گردشگري وتوريسم كشور، مي توانيم به اهداف عالي دراشتغال ودرآمدزايي دست پيدا كنيم ، البته اين تدوين بايد با مطالعات وتجزيه وتحليل شرايط كشور انجام گيرد وموسسه مطالعات استراتژيك نيز آماده هرگونه همكاري با سازمان جديد است.

وي خاطر نشان كرد: مشكلات فرا روي اين صنعت در كشور ما بسيار زياد است ودراين زمينه نياز به همكاري وكمك نهادها وسازمانهاي دولتي و خصوصي احساس مي شود،  تثبيت وضعيت سازمان جديد ورابطه آن با ديگر نهادها ، انتخاب مديران قوي براي اجراي اهداف، از جمله اقدامات اوليه اي است كه بايد رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري انجام دهد.

رييس موسسه مطالعات استراتژيك جهانگردي گفت: اين سازمان جايي براي تجربه جديد نيست وهرچه زمان را از دست داده ايم كافي است ، بنابراين بايد بعد از اين با حمايت از مديريت جديد و وارد نشدن به جريانات سياسي گامي موثر در جهت توسعه گردشگري برداشته شود.

اسد زاده تصريح كرد: با توجه به اينكه صنعت جهانگردي  داراي ظرفيتهاي گردشگري زيادي است بنابراين بسيار قابل سرمايه گذاري است ، همچنين با توجه به وجود قشرعظيم جوان بيكاردركشور مي توانيم با سرمايه گذاري و برنامه ريزي در اين صنعت، در تامين اشتغال اين قشر كمك كرده  ودرآمد زيادي نيز از آن كسب كنيم.

کد مطلب 77172

