تدوين استراتژي جهانگردي ؛ راهي براي اشتغال قشر جوان بيكار

مهندس هاشم اسد زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: جهانگردي صنعت فرابخشي است وبايد در سازمان جديد براي توسعه ، رشد وارتقاء آن از روشهاي علمي ، تجربه شده وآخرين پيشرفتها دركشورهاي ديگر وهمچنين مشاورين خارجي استفاده كرد .

وي افزود: در صورت تدوين استراتژي گردشگري وتوريسم كشور، مي توانيم به اهداف عالي دراشتغال ودرآمدزايي دست پيدا كنيم ، البته اين تدوين بايد با مطالعات وتجزيه وتحليل شرايط كشور انجام گيرد وموسسه مطالعات استراتژيك نيز آماده هرگونه همكاري با سازمان جديد است.

وي خاطر نشان كرد: مشكلات فرا روي اين صنعت در كشور ما بسيار زياد است ودراين زمينه نياز به همكاري وكمك نهادها وسازمانهاي دولتي و خصوصي احساس مي شود، تثبيت وضعيت سازمان جديد ورابطه آن با ديگر نهادها ، انتخاب مديران قوي براي اجراي اهداف، از جمله اقدامات اوليه اي است كه بايد رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري انجام دهد.

رييس موسسه مطالعات استراتژيك جهانگردي گفت: اين سازمان جايي براي تجربه جديد نيست وهرچه زمان را از دست داده ايم كافي است ، بنابراين بايد بعد از اين با حمايت از مديريت جديد و وارد نشدن به جريانات سياسي گامي موثر در جهت توسعه گردشگري برداشته شود.

اسد زاده تصريح كرد: با توجه به اينكه صنعت جهانگردي داراي ظرفيتهاي گردشگري زيادي است بنابراين بسيار قابل سرمايه گذاري است ، همچنين با توجه به وجود قشرعظيم جوان بيكاردركشور مي توانيم با سرمايه گذاري و برنامه ريزي در اين صنعت، در تامين اشتغال اين قشر كمك كرده ودرآمد زيادي نيز از آن كسب كنيم.