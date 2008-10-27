ساختمان جدید مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افتتاح شد

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ساختمان فعلی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به شورای عالی حوزه واگذار می شود. همچنین کلیه معاونتها و دفاتر به جز معاونت فرهنگی و مدیریت فناوری به این ساختمان منتقل می شوند.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: این ساختمان 3 طبقه در بلوار امین، میدان ایران مرینوس کوچه آتش نشانی واقع شده و به مرور واحدهای مستقر در ساختمان فعلی مرکز مدیریت و ساختمان صفائیه به این مجموعه منتقل خواهد شد.