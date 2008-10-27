۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

ساختمان جدید مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افتتاح شد

ساختمان جدید مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با انتقال معاونت آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ساختمان فعلی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به شورای عالی حوزه واگذار می شود. همچنین کلیه معاونتها و دفاتر به جز معاونت فرهنگی و مدیریت فناوری به این ساختمان منتقل می شوند.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: این ساختمان 3 طبقه در بلوار امین، میدان ایران مرینوس کوچه آتش نشانی واقع شده و به مرور واحدهای مستقر در ساختمان فعلی مرکز مدیریت و ساختمان صفائیه به این مجموعه منتقل خواهد شد.

