به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در دیدار با جمعی از جوانان، دانشجویان و هنرمندان استان خوزستان تصریح کرد : این ارتباط باید در چارچوب و سیاستگذاری نظام و در راستای منافع ملی در نظرگرفته شود، لذا هر فرد یا گروهی که بخواهد پیشگام باشد باید این امر را با در نظر گرفتن حفظ اصول و منافع ملی کشور انجام دهد .

وی گفت :‌ متأسفانه پس از این دیدار برخی رسانه ها واکنش منفی نشان دادند حال آنکه این مسئله در حد معقول و مطلوب با حفظ حیثیت و منافع ملی و در جهت ارزشهای انقلاب اسلامی قابل حل است.

کروبی درپاسخ به یکی از جوانان حاضر در این جلسه که پرسید برای پیشگیری از اعمال نظرها و تخریبهای احتمالی چه تدبیری اتخاذ کرده اید، گفت: فقط حضور قوی و قدرتمند مردم تعیین کننده سرنوشت است. شما در ایرانی زندگی می کنید که نزدیک به یکصد سال انتخابات داشته و هر کجا حضور مردم پر رنگ بوده اثری از اعمال سلیقه شخصی وجود نداشته است، بنابراین اینکه برخی بگویند انتخابات تحریم شود اصلاً درست نبوده و به هیچ وجه به صلاح نیست. مردم هر چه بیشتر حضور داشته باشند و برای انتخابات کاندیدای خود تلاش کنند امکان ندارد اتفاقی بیفتد.

وی تاکید کرد : بدون شک اگر ملت ایران اراده کنند با حضور قوی و انتخاب فرد مورد علاقه خود از این سرخوردگی بیرون می آیند. اینکه مردم انگیزه سیاسی نداشته باشند مشکلی را حل نمی کند. مردم باید دوباره با قدرت در صحنه حاضر شوند.

وی با اشاره به اعلام کاندیداتوری خود گفت : دشواریهای بسیاری وجود دارد که با پشتوانه مردم به راحتی قابل حل است.‌ بنده با بررسی و مشورتهای زیاد اعلام آمادگی نمودم نیک می دانم که مشکلات فرا رو بسیار زیاد خواهد بود ، اوضاع کشور به لحاظ داخلی و خارجی ، اقتصادی و مسایل دیگر گرفتاری های زیادی برای مردم بوجود آورده است ، بنابراین من قبول این کار را ، فداکاری و جهاد می دانم . این مهم است که با حضور و اراده مردم و تدبیر مسئولانی که می آیند می توان بر مشکلات غلبه کرد .

کروبی در پاسخ به سئوال یکی از هنرمندان حاضر در جمع که گفت رسانه ملی برای نسل امروز و آگاهی رسانی کافی نیست و چرا نباید یک رسانه مستقل از دولت داشته باشیم ، ‌گفت : به هر حال هر چه می گذرد وضعیت رسانه ملی بهتر می شود ،‌ برنامه سازان تلاش می کنند وضعیت بهتری پدید آید. شما وقتی با دهه 70 یا دهه 60 مقایسه می کنید به خوبی می توانید این تفاوت را احساس کنید، ما نسبت به عملکرد رسانه ملی هم اعتراض و هم تقدیر داشته ایم ضمن اینکه در قانون اساسی نیز داشتن تلویزیون برای بخش خصوصی رد شده است.

وی ادامه داد : من پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری سه وعده دادم ، روزنامه، حزب و تلویزیون که دو مورد اول به لطف خدا و یاری همکاران آغاز به خدمت کرد و در مورد تلویزیون هم مراحل ابتدایی کار را انجام دادیم که متاسفانه محقق نشد، مسئولان نظام هم می دانند که ما مخالف انقلاب نیستم اما می خواستیم در داخل کشور برنامه سازی کنم که به نظر می آید باید تلاش کنیم صدا و سیما بهتر شود .