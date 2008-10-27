سران ۴۰ کشور اروپایی و آسیایی در چارچوب نشست دوسالانه (ASEM) برای هفتمین بار در پکن گرد آمدند. ازجمله مسائل مطرح در این نشست را می توان بحران مالی، حفاظت از محیط زیست و تولید انرژی عنوان کرد.

این اجلاس مشترک کشورهای اروپایی و آسیایی شنبه شب به کار خود پایان داد و نمایندگان و رهبران بیش از ۴۵ کشور و نهاد بین المللی به توافق رسیدند برای حل بحران اقتصادی جهانی برای همکاری های خود چشم انداز جدیدی را بوجود آورند.

در این اجلاس دو روزه بویژه بر اصلاح سیستم اقتصادی جهانی در یک سطح گسترده و کنترل شدید گردانندگان بنگاه های مالی ازجمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاکید گردید.

این درحالی است که این رهبران همچنین از برگزاری نشست گروه 20 در حومه واشنگتن در روز ۱۵ نوامبر حمایت کردند.

این اجلاس برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ میلادی در بانکوک پایتخت تایلند با شرکت ۱۶ کشور اروپایی و ۱۰ کشور آسیایی برگزار شد. از آن پس هر دوسال یکبار، کشورهای عضو آسم که تعدادشان به ۴۳ کشور رسیده، برای مشورت و گفتگو در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیست گردهم می آیند.

ازجمله اعضای این گروه می توان به کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، پاکستان، فیلیپین، ویتنام، بلژیک، بلغارستان، آلمان، فرانسه، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و انگلستان اشاره کرد.

بحران مالی در حال حاضر، مهمترین مسئله روز دنیاست. بحرانی که مرز جغرافیایی نمی شناسد و هر کشوری را که مناسبات فعالی با جهان داشته باشد، تهدید می کند.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در مورد لزوم همکاری کشورها در گذار از بحران مالی می گوید که در بحران جاری یا باید همه کشورها با هم شنا کنند یا با هم غرق شوند.

کشور چین نیز که خود میزبانی این اجلاس را بر عهده داشت، از بحران مالی در امان نمانده است. روند صادرات رو به کندی گذاشته، رشد اقتصادی کاهش یافته، بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدند و بسیاری از کارگران از کار اخراج شده اند.

دولت چین قصد دارد برای مبارزه با این بحران، بازارهای داخلی را رونق بخشیده تا اقتصاد دچار اختلال نشود.

اما ازسوی دیگر، در حالی که بحران مالی یکی از مفاد اصلی دستور کار گفتگوهای جمعی و پراکنده سران کشورهای اروپایی و آسیایی را تشکیل می داد، ارزش شاخص های عمده در بازارهای جهانی همچون آسیا و اروپا همچنان در حال سقوط‌ است.

بورس های پاریس، توکیو و لندن و همچنین در آلمان با کاهش ارزش سهام مواجه شده اند.