توقف ذوب آهن و مس در خانه و شکست سایپا / میثاقیان اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال ذوب آهن در اصفهان برابر استقلال اهواز به تساوی یک بر یک رضایت داد و با کسب یک امتیاز این دیدار با 25 امتیاز به رده نخست جدول صعود کرد.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده شاهین حاج بابایی بود، حمیدرضا رجبی(26) برای استقلال اهواز گلزنی کرد و محمد حسینی(40) گل تساوی ذوب آهن اصفهان را به ثمر رساند. ضمن اینکه در جریان این دیدار اکبر میثاقیان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز به علت اعتراض به داور مسابقه از زمین اخراج شد.

نتایج پایانی سایر دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* سایپا کرج صفر - مقاومت سپاسی شیراز 2

گل: رضاخالقی فر(36 و 65) برای مقاومت سپاسی

* ابومسلم خراسان 3 - داماش گیلان 2

گل ها: میثم بائو(32 و 70- پنالتی) و محمد مختاری(10- گل به خودی) برای ابومسلم - آدریانو آلوز(12- پنالتی) و رضا الماس خاله ( 92) برای داماش

* مس کرمان 3 - پیام مشهد 3

گل: فراز فاطمی (79و 2+90) و امیرحسین صادقی(70) برای مس کرمان - محمد سهیلی(22)، محمد مطوری(72) و روح الله سلطانی (3+90)برای پیام مشهد

* ذوب آهن اصفهان یک – استقلال اهواز یک

گل ها: محمد حسینی(40) برای ذوب آهن اصفهان - حمیدرضا رجبی(26) برای استقلال اهواز

همچنین دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی با صبای قم که قرار بود از ساعت 14:45 در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شود، به علت بارندگی شدید لغو شد.

در ادامه روز نخست از هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:35 دقیقه امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* برق شیراز - راه آهن شهرری، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: خداداد افشاریان- کمکها : حسن کامرانی فر- محمدرضا منصوری

* فولاد خوزستان - پاس همدان، ورزشگاه تختی اهواز

داور: غلامرضا جباری کمکها: مجید ویشگاهی-بابک داوری

* پرسپولیس - سپاهان اصفهان، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن ترکی - کمکها : رضا سخندان - رسول فروغی

هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* استقلال تهران - پیکان قزوین، ساعت 16:35، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سعید مظفری زاده کمکها : مرتضی کریمی- داود رفعتی