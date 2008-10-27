سیدحسن ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دانشگاه برای تکمیل ظرفیتهای موجود در برخی رشته های کاردانی از متقاضیان واجد شرایط عمومی و اختصاصی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

وی اظهار داشت: این دانشگاه در مقطع کاردانی ناپیوسته در رشته های معماری، علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر، کاردان فنی عمران (کارهای عمومی ساختمان)، مدیریت دولتی، علوم تجربی، آموزش زبان انگلیسی و آموزش ابتدایی دانشگاه پذیرای داوطلبان است.

وی خاطرنشان کرد: داشتن دیپلم نظام جدید شاخه های کار و دانش یا نظام قدیم (چهار ساله) و یا مدرک پیش دانشگاهی در یکی از رشته های تحصیلی و نیز کارت پایان خدمت، معافیت یا کفالت دائم برای آقایان از شروط تحصیل در مقاطع کاردانی بدون کنکور است.

به گفته ساداتی، همچنین این دانشگاه در رشته های صنایع شیمیایی، نقشه برداری، تربیت بدنی، ساختمان، کامپیوتر و نقشه کشی معماری در مقطع کاردانی پیوسته دانشجو جذب می کند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گرگان بیان داشت: آموزشکده فنی و حرفه‌ای سماء این شهرستان در رشته‌های تربیت بدنی، کامپیوتر، نقشه‌کشی معماری، حسابداری، مربی کودک، الکترونیک، گرافیک و نقاشی دانشجوی بدون آزمون می‌پذیرد.

وی یادآورشد: داوطلبان از ششم آبان ماه تا بیستم همین ماه فرصت دارند با به همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه، اصل وکپی کارت ملی، اصل وکپی دیپلم متوسطه، فنی و حرفه‌ای یا کار و دانش و یاگواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مراجعه یا با تلفن ‪ ۰۱۷۱۳۳۳۲۰۲۵‬تماس بگیرند.

وی افزود: همچنین علاقه‌مندان به تحصیل در آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما باید به دفتر معاونت آموزشی آموزشکده فنی و حرفه‌ای سمای گرگان واقع در میدان معلم مراجعه یا با تلفن ‪ ۰۱۷۱۳۳۳۹۷۹۱‬تماس بگیرند.