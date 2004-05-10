از آينده خودم خبر ندارم

بازيكن تيم فوتبال استقلال در گفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: ما بايد پاسخگوي هواداران باشيم وسعي مجموعه استقلال بر اين است كه در مسابقات جام حذفي به مقام قهرماني برسد تا ناكامي درليگ برتر به دست فراموشي سپرده شود. با توجه به شناختي كه از استقلال دارم ما مي توانيم دراين مسابقات بعنوان قهرماني دست پيدا كنيم.

سيدعباسي درادامه درارتباط با شايعات مبني برپيوستن به پرسپوليس افزود: تا حالا كسي ازباشگاه پرسپوليس با من تماس نگرفته است وبا توجه به اينكه مسابقات جام حذفي دست كم 20 روز به طول مي انجامد، اصلا به موضوع جدايي از استقلال فكرنمي كنم. من حتي براي اينكه تمركز خود را ازدست ندهم درمورد تمديد قرارداد با استقلالي ها صحبت نكرده ام. ضمنا هيچ كسي ازيك دقيقه بعد خودش هم خبرندارد، بنابراين چرا بايد در مورد مساله اي فكر كنم كه زمان فكر كردن به آن فرا نرسيده است.