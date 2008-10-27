خشکسالی چهار هزار میلیارد ریال به کشاورزی زنجان خسارت زد

محمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: کاهش 50 درصدی بارندگی در استان از دلایل این میزان خسارت بوده است.

وی ادامه داد: میزان اعتبار اختصاصی ستاد خشکسالی برای جبران خسارت وارده شده به‌ استان زنجان، جوابگوی نیازها نیست.

براتی افزود: امسال60 میلیارد ریال بر اثر سرمازدگی، 102 ‬میلیارد ریال بر اثر زلزله 3/5 ‬ریشتری و 279‬ میلیارد ریال نیز بر اثر بارندگی تگرگ و سیل، درسطح این استان خسارت به بار آورده است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری زنجان با بیان اینکه زلزله ‪ 5/3 ‬ریشتری خردادماه امسال به 160 ‬واحد مسکونی روستایی و شهری خسارت وارد کرد، گفت: از این تعداد ‪ 144 ‬واحد روستایی بود.

براتی یادآورشد: همچنین سال گذشته کولاک و سرما بالغ بر ‪ ۷۹‬میلیاردریال به ‌بخش کشاورزی، تاسیسات عمومی و ابنیه فنی این استان خسارت زد.

وی اعتبار امسال ستاد حوادث غیرمترقبه استان زنجان 180 میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: بیش از 51 میلیارد ریال از این اعتبارات برای تامین آب آشامیدنی روستاییان در اختیار آب و فاضلاب روستایی استان قرار گرفت.

براتی در ادامه با بیان اینکه سهم استان زنجان از اعتبارات ستاد خشکسالی کشور 184 ‬میلیارد و 100 ‬میلیون ریال است، افزود: بیش از 10 ‬میلیارد ریال این اعتبارات جهت اجرای طرحهای آبرسانی شهری و روستایی،50 ‬میلیارد ریال جهت کمک به ‌اصلاح شیوه‌های آبیاری و توسعه‌ آبیاری تحت فشار و بقیه برای طرحهای مقابله با خشکسالی اختصاص یافته است.