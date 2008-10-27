خشکسالی چهار هزار میلیارد ریال به کشاورزی زنجان خسارت زد

محمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: کاهش 50 درصدی بارندگی در استان از دلایل این میزان خسارت بوده است.
وی ادامه داد: میزان اعتبار اختصاصی ستاد خشکسالی برای جبران خسارت وارده شده به استان زنجان، جوابگوی نیازها نیست.
براتی افزود: امسال60 میلیارد ریال بر اثر سرمازدگی، 102 میلیارد ریال بر اثر زلزله 3/5 ریشتری و 279 میلیارد ریال نیز بر اثر بارندگی تگرگ و سیل، درسطح این استان خسارت به بار آورده است.
مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری زنجان با بیان اینکه زلزله 5/3 ریشتری خردادماه امسال به 160 واحد مسکونی روستایی و شهری خسارت وارد کرد، گفت: از این تعداد 144 واحد روستایی بود.
براتی یادآورشد: همچنین سال گذشته کولاک و سرما بالغ بر ۷۹میلیاردریال به بخش کشاورزی، تاسیسات عمومی و ابنیه فنی این استان خسارت زد.
وی اعتبار امسال ستاد حوادث غیرمترقبه استان زنجان 180 میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: بیش از 51 میلیارد ریال از این اعتبارات برای تامین آب آشامیدنی روستاییان در اختیار آب و فاضلاب روستایی استان قرار گرفت.
براتی در ادامه با بیان اینکه سهم استان زنجان از اعتبارات ستاد خشکسالی کشور 184 میلیارد و 100 میلیون ریال است، افزود: بیش از 10 میلیارد ریال این اعتبارات جهت اجرای طرحهای آبرسانی شهری و روستایی،50 میلیارد ریال جهت کمک به اصلاح شیوههای آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار و بقیه برای طرحهای مقابله با خشکسالی اختصاص یافته است.
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