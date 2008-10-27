برنامه رقابتهای جام نوزدهم اعلام شد/ 100 کشور جهان در راه توکیو

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی کاراته برنامه کامل این مسابقات را در حالی اعلام کرد که بیش از 100 کشور جهان برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

طبق برنامه اعلام شده این رقابتها از 13 نوامبر(23 آبان ماه) آغاز و 16 نوامبر (26 آبان ماه) خاتمه پیدا می کند.

طبق این برنامه 23 آبان ماه مراسم وزنکشی رقابتهای کومیته انفرادی در اوزان 60- تا 80+ کیلوگرم از ساعت 9 صبح آغاز می شود. مرحله مقدماتی رقابتهای کاتای تیمی و مقدماتی کومیته تیمی نیز صبح روز نخست برگزار می شود. از ساعت 17 نیز مراسم افتتاحیه و از ساعت 18 مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابتهای کاتای تیمی مردان، کاتا و کومیته تیمی بانوان انجام می شود.

در دومین روز مسابقات 14 نوامبر (24 آبان ماه) ادامه رقابتهای کومیته تیمی مردان ، کاتای انفرادی در نوبت صبح و مرحله نیمه نهایی و نهایی در نوبت عصر برگزار خواهد شد.

15 نوامبر(25 آبان ماه) درسومین روز مسابقات رقابتهای کومیته انفرادی در اوزان 60- کیلوگرم، 65- کیلوگرم و وزن آزاد در بخش مردان و اوزان 53- کیلوگرم، 60- کیلوگرم و وزن آزاد در بخش بانوان ازمرحله مقدماتی تا فینال برگزار خواهد شد.

در روز چهارم و آخرین روز مسابقات 16 نوامبر(26 آبان ماه) مسابقات کومیته انفرادی در اوزان 70- کیلوگرم ، 75- کیلوگرم ، 80- کیلوگرم و 80+ کیلوگرم در بخش مردان و 60+ کیلوگرم بانوان ازمرحله مقدماتی تا فینال برگزارخواهد شد.

تیم ملی کاراته ایران با ترکیبی کامل 19 آبان ماه برای حضور در نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان راهی توکیو می شود.