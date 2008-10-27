فولاد خوزستان به دنبال جذب مهاجم 19 ساله آلمانی

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنکار مهر در اهواز اظهار داشت: یک مهاجم آلمانی به نام بایرام نبهی که از پدری ترکیه ای و مادری آلمانی متولد شده و 19 سال سن دارد در چند روز گذشته در تمرینات تیم فولاد شرکت کرده و آمادگی جسمی و فنی وی مورد تائید مجید جلالی، سرمربی فولاد خوزستان قرار گرفته است و به احتمال فراوان فولاد با این بازیکن قرارداد منعقد می کند.

وی ادامه داد: البته این احتمال وجود دارد که در این فصل از این باریکن استفاده نکنیم و وی را که سن بسیار پائینی دارد را در تیمهای پایه و شاید فولاد نوین مورد آزمایش قراردهیم تا به پختگی لازم برای حضور در رقابتهای لیگ برتر برسد و آن وقت از وی در ترکیب فولاد استفاده کنیم.

ابن قاسم با اشاره به اینکه این بازیکن پیش از این در تمرینات تیم ذوب آهن اصفهان شرکت کرده وبا این تیم به توافق نرسیده است، تصریح کرد: این بازیکن در صورت درخشش در ترکیب فولاد گزینه خوبی برای ترانسفر به تیم های خارجی خواهد بود.

سرپرست تیم فولاد خوزستان در مورد علت حضور نیافتن لوسیانو والنت، مهاجم برزیلی فولاد در دیدار مقابل تیم پاس همدان گفت: این بازیکن از نظر فنی مورد تائید کادر فنی فولاد قرار دارد ولی کارت ITC وی هنوز به فدراسیون فوتبال ایران نرسیده است و به محض ارسال این کارت از سوی فدراسیون فوتبال برزیل این بازیکنان قادر خواهد بود فولاد را در لیگ برتر همراهی کند.