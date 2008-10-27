داریوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، گفت: این تقاطع که به تقاطع غیرهمسطح شاه جمال معروف است درحال حاضر60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در صورت تامین به موقع اعتبار لازم،‌ این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی تصریح کرد: این تقاطع در ابتدای ورودی شهر قم از سمت جنوب و در محل تقاطع محورهای قم ـ اراک، کمربندی غربی قم، جاده قدیم اصفهان و ورودی اصلی قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) درحال احداث است.



نظری با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در استان قم گفت: با اجرای این پروژه مشکل ترافیکی و ایمنی یکی از نقاط پرحادثه مسیرهای یاد شده توسط اداره کل راه و ترابری استان قم مرتفع خواهد شد.



مدیرکل راه و ترابری استان قم افزود: در این منطقه سالانه حوادث بسیار زیادی رخ می‌دهد که امیدواریم با اتمام آن بتوان از این حوادث جلوگیری کرد.



وی به اعتبارات مورد نیاز این طرح اشاره کرد و گفت: طبق برآورد اولیه میزان اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه 45 میلیارد ریال بوده و عملیات اجرایی آن نیز از بهمن ماه 85 سال آغازشده است.



نظری با اشاره به اینکه تاکنون حدود شش میلیارد ریال برای آزادسازی اراضی محدوده این پروژه هزینه شده است،گفت: براساس کارشناسی انجام شده حدود 28 میلیارد ریال اعتبار دیگر برای آزادسازی اراضی باقیمانده در محدوده این پروژه نیاز است.



مدیرکل راه وترابری قم به مشخصات فنی پروژه‌ غیرهمسطح جنوب قم اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه شامل ابنیه فنی و اساسی شامل پل تقاطع کمربندی قم با جاده قدیم قم ـ اراک از نوع روگذر قوسی به طول 47 متر با دو دهانه به طول 20و 23 متر و پل رمپ جهتی از نوع روگذر و قوسی به طول 57 متر و عرض 12.4 متر است.