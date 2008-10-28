راه اندازی 2 مرکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در تهران

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه توسعه مراکز درمانی و توانبخشی از برنامه های اصلی جمعیت هلال احمر است گفت: همزمان با عید غدیر خم مرکز درمانی و توابخشی موقوفه نجم جنب حوزه آیت الله مجتهدی افتتاح می شود تا به ارائه خدمات به جانبازان، معلولان و افراد کم توان ذهنی بپردازیم.

وی افزود: در شهرری نیز مرکز درمانی و توانبخشی دیگری را به زودی افتتاح می کنیم تا بتوانیم بیماران معلول و جانباز نقاط جنوبی تهران را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران اظهار داشت: فعلا چهار مرکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در تهران فعالیت می کنند.