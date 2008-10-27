استان بوشهر تا دو سال آتی جشن با سوادی برگزار می کند

عباس قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اینک جذب افراد محروم از سواد یکی از مشکلات این مدیریت است که برای جذب این افراد نیازمند اهرم های تشویقی هستیم که این امر به حمایت همه مسوولان نیاز دارد.

قلی پور بیان داشت: رشد 49 درصدی جذب سوادآموز، افزایش 178 درصدی تعداد مراکز یادگیری محلی، راه اندازی کتابخانه سیار، اجرای سه پروژه تحقیقی، چاپ هفت جلد کتاب برای سوادآموزان و ایجاد اشتغال برای 700 نفر از فارغ التحصیلان را از جمله اقدامات مهم نهضت سوادآموزی استان بوشهر در سه سال اخیر ذکر کرد .

مدیرنهضت سواد آموزی استان بوشهر بیان کرد: به کسانی که هریک از بی سوادان زیر50 سالی که نام آنها در بانک اطلاعات نهضت سوادآموزی وجود دارد را باسواد کنند مبلغ 750 هزار ریال به عنوان حق الزحمه پرداخت می شود .

قلی پور عنوان کرد: پارسال حق الزحمه باسواد کردن هر بی سواد دراستان بوشهر450 هزار ریال بود در این راستا به 500 نفر حق الزحمه پرداخت شد.