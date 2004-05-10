ستاد كل نيروهاي مسلح بايد در قبال تعطيلي فرودگاه امام پاسخگو باشد

مدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي " مهر" در خصوص آخرين وضعيت فرودگاه امام (ره) گفت: بنا بر تصميم هيئت دولت، فرودگاه امام در اسرع وقت كار خود را شروع كرده و با عاملين اختلال در روز بهره برداري فرودگاه نيز برخورد خواهد شد .

مصطفي برزگر با اشاره به اين كه فرودگاه امام از نظر امنيتي و حفاظتي هيچ گونه مشكلي ندارد افزود: ستاد كل نيروهاي مسلح بايد در قبال تعطيلي فرودگاه فوق در روز بهره برداري پاسخگو باشد.

وي افزود: اگرهم فرودگاه امام از نظر امنيتي وحفاظتي با مشكلي روبرو باشد سازمان هواپيمايي كشوري در اين زمينه مسئول است ، ولي تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم قطعا فرودگاه امام از نظر امنيتي مشكلي ندارد.

برزگر در حالي كه چندي پيش از احتمال استعفاي احمد خرم به خبرنگار ما اطلاع داده بود اما اين بار تاكيد كرد: استعفاي وزير راه و ترابري در اين شرايط بعيد به نظر مي رسد!

خبرنگار"مهر " براي اطلاعات بيشتر از آخرين وضعيت فرودگاه امام با مدير كل سازمان هواپيمايي كشوري تماس گرفت كه وي به خبرنگار ما گفت : تاكنون هيچ گونه تصميم نهايي در زمينه ادامه كار فرودگاه بين المللي امام خميني گرفته نشده است.

خبرنگار "مهر " براي اطلاعات بيشتر از ادامه فعاليت فرودگاه امام با مجري طرح فرودگاه امام نيز تماس گرفت كه وي تنها گفت: فعلا فرودگاه بسته است و براي اطلاعات بيشتر با سازمان هواپيمايي كشوري تماس بگيريد. ناصر قنبري حاضر به پاسخگويي در خصوص مسايل امنيتي و حفاظتي فرودگاه امام نشد.