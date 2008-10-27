‌٦٥٠ میلیارد ریال به شرکت برق منطقه ای خراسان اختصاص یافت

مجید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اعتبار مصوب این شرکت بر اساس بودجه سال جاری یک هزار و ٣٥٥ میلیارد ریال است که تاکنون ٦٥٠ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه بخش انتقال و فوق توزیع برق منطقهای خراسان در هر سال به یک هزار و ٦٥٥ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، گفت: شرکت برق منطقهای خراسان در سال جاری با کمبود اعتبار هزار میلیارد ریالی مواجه است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان رضوی اظهار داشت: کافی نبودن منابع داخلی شرکت برق منطقهای خراسان، اجرای طرحهای مصوب و ظرفیت سازی جهت دوام تامین برق مشترکان، از موانعی است که پاسخگویی به متقاضیان را مشکل کرده است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق، تامین سوخت نیروگاه های استانهای خراسان در فصل زمستان و خرید زمین جهت احداث پستها و تحصیل مسیر و حریم برای خطوط انتقال از دیگر مشکلات برق منطقه ای خراسان است.
وی با اشاره به اینکه تعداد مشترکین برق منطقهای خراسان در استان های خراسان سه میلیون و ١٥٠ هزار مشترک است، خاطرنشان کرد: مساحت تحت پوشش و تعداد مشترکین شرکت برق منطقه ای خراسان به ترتیب ١٥ و ٨/٩ درصد کل کشور است.
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