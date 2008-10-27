برداشت چغندر قند در تربت حیدریه 30 درصد کاهش یافت

غلامحسین ساربان در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه با اشاره به آغاز فصل برداشت چغندر قند از سطح مزارع شهرستان افزود: سطح زیر کشت چغندر قند شهرستان در سال 86 معادل 8200 هکتار بوده که در سال جاری به دلیل قیمت پایین محصول نسبت به هزینه های تولید، سرمازدگی شدید محصول چغندر قند در زمان برداشت و عدم تحویل محصول از طرف کارخانه های قند و جوابگو نبودن صندوق بیمه در خصوص خسارات وارده باعث کاهش سطح زیر کشت به میزان 5800 هکتار بوده ایم.

وی افزود: به منظور نظارت مستمر در مزارع و توصیه های فنی در مراحل مختلف، 3 نفر از کارشناسان به عنوان کارشناس ناظر مزارع به کار گرفته شده اند که همکاری لازم را با کشاورزان انجام می دهند تا شاهد عملکرد مطلوبی در واحد سطح باشیم.

ساربان گفت: از کارخانجات درخواست می نماییم در صورت امکان فعالیتهای خود را زودتر شروع نمایند که این موضوع جهت خالی شدن اراضی زیر کشت و اختصاص آن به کشتهای بعدی از جمله گندم موثر خواهدبود.

وی گفت: با توجه به سطح زیر کشت چغندر قند میزان 2500 تن انواع کودشیمیایی از طریق کارخانه های قند بین کشاورزان توزیع شده است.