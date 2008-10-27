بررسی طرح تحول اقتصادی در شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

امیر مقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین یکشنبه ‌شب به ریاست محمدرضا باهنر تشکیل شد.

وی افزود :‌ در این جلسه ابعاد طرح تحول اقتصادی نگاه به چالش‌های پیش رو بررسی شد.

به گفته مقدم شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین معتقد است در کنار ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی، زوایای ابهام و تاریک فراوانی که در این زمینه وجود دارد باید روشن شود که در این راستا همکاری جدی بین دولت و مجلس و از طرف دیگر درگیر کردن نظرات کارشناسان به عنوان یک ضرورت احساس ‌شود.

وی خبر داد که در جلسه دیشب، شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین اظهار امیدواری کرده است همکاری مشتاقانه دولت و مجلس و ورود کارشناسان متفاوت اقتصادی به موضوع راه را برای اجرای کم‌هزینه‌تر طرح تحول همراه کند و در این راستا رسیدن به تفاهم ملی یک اصل است.