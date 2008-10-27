  1. سیاست
  2. سایر
۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

مقدم به مهر خبر داد:

بررسی طرح تحول اقتصادی در شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

بررسی طرح تحول اقتصادی در شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ضمن بررسی طرح تحول اقتصادی بر ضرورت روشن شدن زوایای تاریک فراوان آن پیش از اجرا تاکید کرد.

امیر مقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین یکشنبه ‌شب به ریاست محمدرضا باهنر تشکیل شد.

وی افزود :‌ در این جلسه  ابعاد طرح تحول اقتصادی نگاه به چالش‌های پیش رو بررسی شد.

به گفته مقدم شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین معتقد است در کنار ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی، زوایای ابهام و تاریک فراوانی که در این زمینه وجود دارد باید روشن شود که در این راستا همکاری جدی بین دولت و مجلس و از طرف دیگر درگیر کردن نظرات کارشناسان به عنوان یک ضرورت احساس ‌شود.

 وی خبر داد که در جلسه دیشب، شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین اظهار امیدواری کرده است همکاری مشتاقانه دولت و مجلس و ورود کارشناسان متفاوت اقتصادی به موضوع راه را برای اجرای کم‌هزینه‌تر طرح تحول همراه کند و در این راستا رسیدن به تفاهم ملی یک اصل است.

کد مطلب 772084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها