ارتقا درجه 8 داور ووشو ایران در کلاس های پیشرفته چین

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ووشو هفته گذشته 8 داور بین المللی ووشو را جهت حضور در کلاس پیشرفته بین المللی به شهر"ووهان" چین اعزام کرد. این داوران در یک دوره کلاس پیشرفته بین المللی در 2 بخش سانشو و تالوشرکت کرده و هر 8 داور ایرانی مدرک جدید و ارتقاء درجه را اخذ کردند.

مهرداد شیرازی، محمدرضا پورغلامی نژاد، علی جهانگیری، عباسعلی اکبری، مراد یوسفی و عباس حبیب پور که صاحب مدرک B سانشو بودند با ارتقاء درجه، مدرک بین المللی درجه A این رشته را کسب کردند. همچنیــن حسیـن حضرتـی و رضـا اسکندری هم که دارای مدرک C تالو بودند با ارتقاء درجه، مدرک بین المللی درجه B تالو را اخذ نمودند.

همچنین 9 داور دیگر کشورمان هم برای گذراندن دوره بین المللی به چین اعزام شده بودند که صیاد حیدری، مجید نصیری، هادی غمخوار، پوپک ضیایی و آمنه احسانی نژاد موفق به کسب مدرک بین المللی C در رشته تالو شدند. ضمن اینکه زهره زارعی، خدیجه عباسی، فرشاد شیرآقایی و منوچهر حسن منفرد مدرک بین المللی درجه B رشته سانشو را دریافت کردند.

داور بین المللی در رشته سانشو دارای مدرک A و B است ولی رشته تالو دارای مدارک A، B و C می باشد.