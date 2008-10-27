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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

ارتقا درجه 8 داور ووشو ایران در کلاس های پیشرفته چین

داوران بین المللی ووشوی کشورمان با حضور در کلاس پیشرفته بین المللی داوری ووشو در چین موفق به ارتقاء درجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ووشو هفته گذشته 8 داور بین المللی ووشو را جهت حضور در کلاس پیشرفته بین المللی به شهر"ووهان" چین اعزام کرد. این داوران  در یک دوره کلاس پیشرفته بین المللی در 2 بخش سانشو و تالوشرکت کرده و هر 8 داور ایرانی مدرک جدید و ارتقاء درجه را اخذ کردند.

مهرداد شیرازی، محمدرضا پورغلامی نژاد، علی جهانگیری، عباسعلی اکبری، مراد یوسفی و عباس حبیب پور که صاحب مدرک B سانشو بودند با ارتقاء درجه، مدرک بین المللی درجه A این رشته را کسب کردند. همچنیــن حسیـن حضرتـی و رضـا اسکندری هم که دارای مدرک C تالو بودند با ارتقاء درجه، مدرک بین المللی درجه B تالو را اخذ نمودند.

همچنین  9 داور دیگر کشورمان هم برای گذراندن دوره بین المللی به چین اعزام شده بودند که صیاد حیدری، مجید نصیری، هادی غمخوار، پوپک ضیایی و آمنه احسانی نژاد موفق به کسب مدرک بین المللی C در رشته تالو شدند. ضمن اینکه زهره زارعی، خدیجه عباسی، فرشاد شیرآقایی و منوچهر حسن منفرد مدرک بین المللی درجه B رشته سانشو را دریافت کردند.

داور بین المللی در رشته سانشو دارای مدرک A و B است ولی رشته تالو دارای مدارک A، B و C می باشد.

کد مطلب 772110

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