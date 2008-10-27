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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۳

اسلام، علم، مسلمانان و تکنولوژی

اسلام، علم، مسلمانان و تکنولوژی

کتاب "اسلام، علم، مسلمانان و تکنولوژی: سید حسین نصر در گفتگو با مظفر اقبال" توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 212 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شده است.

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب "اسلام، علم، مسلمانان و تکنولوژی" به مسائل پیچیده‌ای پرداخته که پیش روی جهان امروز در زمان معاصر است که این امر در عرصه تکنولوژی و علم مدرن بیش از سایر موارد مورد تأکید قرار گرفته است. در سه مقاله بلند و چهار گفتگوی متمرکز سید حسین نصر و مظفر اقبال دیدگاههای اسلامی را درباره خاستگاه جهان و زندگی ، ابعاد مختلف رابطه اسلام و علم، رویکرد مسلمانان نسبت به علم و تکنلوژی مدرن و بحران زیست محیطی بررسی کرده‌اند.

در قلب این گفتگوهای متنوع مبرم‌ترین موضوع " آینده مسیر تمدن اسلامی" است که به مورد تأکید  قرار گرفته است.

دو مقاله در نخستین بخش کتاب ارائه شده است، مقاله اول درباره " مفهوم" نوشته مظفر اقبال و مقاله دوم درباره " عالم به مثابه موضوع مطالعه علمی" نوشته سید حسین نصر است.

در بخش گفتگوها که میان سید حسین نصر و مظفر اقبال انجام شده و ابتدا در مجله اسلام و علم منتشر شده بود  موضوعات متنوعی میان آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در میان آنها این موضوعات به عنوان فهرست مطالب انتخاب شده‌اند: موضوعات اسلام، علم و مسلمانان؛ اسلام، مسلمانان و تکنولوژی مدرن؛ دربار بحران زیست محیطی؛ درباب خاستگاههای زیستی.

بخش آخر نیز با عنوان " جهان بینی اسلامی و علم مدرن" دربرگیرنده متن سخنرانی سید حسین نظر به عنوان سخنرانی اصلی همایش بین المللی علم در جامعه اسلامی در قرن بیست و یکم است که ماه مارس 1995 در اسلام آباد برگزار شده بود.

سید حسین نصر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن و رئیس بنیاد مطالعات سنتی است و مظفر اقبال به عنوان رئیس مرکز اسلام و علم در کانادا فعالیت می‌کند.

کد مطلب 772119

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