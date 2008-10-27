65 درصد مردم آذربایجان شرقی بیمه خدمات درمانی هستند

قاسم خازن پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: از میان دو میلیون و 272 هزار بیمه شده استان آذربایجان شرقی، 327 هزار نفر را کارکنان دولت و خانواده های آنان و یک میلیون و 321 هزار نفر را روستاییان و عشایر استان تشکیل می دهند.

وی همچنین گفت: 107 هزار شهروند آذربایجان شرقی نیز در قالب صندوق اقشار و 15 هزار نفر در قالب صندوق خویش فرمایان از مزایای بیمه خدمات درمانی بهره مند می شوند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی اضافه کرد: این اداره کل تاکنون یک هزار و 856 بیمار خاص از جمله بیماران مبتلا به هموفیلی، دیالیزی، ام اس و نارسایی کلیه را تحت پوشش خدمات درمانی برده است.

خازن گفت: موسسات طرف قرارداد اداره کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی بیش از دو هزار و 150 موسسه را شامل می شود که معادل 95 درصد موسسات فعال در استان است.

وی خاطرنشان کرد: 211 مرکز با بهره گیری از 679 پزشک و دیگر پرسنل درمانی و دارویی، 179 مرکز رادیولوژی و 191مرکزآزمایشگاهی آذربایجان شرقی موسسات طرف قرارداد با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان را تشکیل می دهند.

وی همچنین با بیان اینکه اداره کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی سال گذشته 720 میلیارد ریال به عنوان هزینه درمانی بیمه شدگان پرداخت کرد، اظهار داشت: پیش بینی می شود این رقم در سال جاری نزدیک به یک هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

به گفته مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی 54 درصد پرداختی سال قبل این اداره کل بابت هزینه درمان بیمه شدگان ساکن در مناطق شهری و 46 درصد به روستاییان و عشایر بوده است.

خازن در عین حال گفت: اداره کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی پارسال از محل اخذ حق بیمه، 120 میلیارد ریال درآمد داشته است.