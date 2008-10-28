شبکه های انتقال گاز منطقه چهار کشور تا افق 1407مشکلی نخواهد داشت

مهندس مجتبی شیخ بهایی در حاشیه اولین اجلاس سراسری بهره برداری و تعمیرات مناطق عملیات 10 گانه انتقال گاز کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به وجود قدیمی ترین خطوط انتقال در منطقه خانگیران وضعیت بهسازی و شرایط موجود شبکه های منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور بسیار رضایت بخش است.

وی ادامه داد: ماموریت این منطقه مهم گازی، دریافت گاز از شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، گاز وارداتی از کشور ترکمنستان و در نهایت انتقال آن به استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، مازنداران و بخشی از استان سمنان است.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور اضافه کرد: همچنین این منطقه وظایف مربوط به عملیات انتقال گاز و راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز رضوی، فاروج، نور، نکا، قلعه جیق و رامسر را نیز به عهده دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون این منطقه با دریافت حدود 80 میلیون متر مکعب گاز در روز و تحت پوشش قراردادن بیش از دو میلیون و 130 هزار مشترک خانگی، تجاری و صنعتی یکی از سازمانهای مهم صنعتی منطقه محسوب می شود.

شیخ بهایی طول خطوط این منطقه را سه هزار و 300 کیلومتر عنوان کرد و متذکر شد: شبکه های فوق از دو تا 40 اینچ گستردگی دارد.

وی به برنامه های توسعه دادن خطوط انتقال گاز منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای بیش از یک هزار و 50 کیلومتر خطوط انتقال گاز در جنوب استان خراسان و خط 48 اینچ مشهد - تهران از جمله مهمترین این برنامه ها است.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور تاکید کرد: تاکنون بالغ بر 300 کیلومتر از خط 48 اینچ مشهد - تهران اجرا شده و 450 کیلومتر آن نیز در محدوده شاهرود در حال اجرا است.