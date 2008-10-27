به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی، برخی از دانشگاههای عربستان با تخصصهای مختلف با همفکری یکدیگر ساختار معماری داخل صحن مسجدالحرام را بررسی می‌کنند تا امکان رؤیت کعبه از سوی نمازگزاران فراهم و دستیابی به حرکت پیشنهادی مذکور آسان و ممکن شود.

آنها ضمن بررسی امکان فراهم کردن شرایط حرکت زائران معلول و مسن ویلچری در طبقه بالای مسجدالحرام به عرض حدود 10 متر، در حال بررسی این شیوه به‌گونه‌ای هستند تا شرایط حرکت زائران بدون برخورد با یکدیگر فراهم و امنیت و سلامت زائران در طبقه بالای مسجدالحرام تحقق یابد.

این گروه تحقیقاتی همچنین سعی می‌کنند تا از برخورد زائران و حجاج هنگام ورود و خروج از صحن مسجدالحرام ممانعت به عمل آید.