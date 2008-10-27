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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

پخش تلویزیونی دومین پویانمایی کتاب از صدا و سیما

مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پخش دومین انیمیشن کتابخوانی همزمان با برگزاری شانزدهمین دوره هفته کتاب از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب گفت: این برنامه با همکاری موسسه فرهنگی و هنری صبا و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با هدف ارتقا سطح کتابخوانی ساخته شده است.

عضو ستاد برگزاری شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ساخت عروسکهای کتابخوان از سوی موسسه فرهنگی و هنری صبا اظهار داشت: با کمک گرفتن از برنامه های تاثیرگذار در مخاطب، اجرای شعرخوانی، قصه گویی، تئاتر عروسکی و استفاده از کاراکترهای عامه پسند سعی داریم فرهنگ کتابخوانی را در کودکان نهادینه کنیم چرا که گسترش این فرهنگ باید از کودکی در افراد شکل گیرد.

قبادی افزود: معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برنامه های گسترده ای در طول سال برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در سراسر کشور دارد که از آن جمله می توان به برگزاری نمایشگاههای بین المللی، استانی، اهدای کتاب به سراسر کشور، شارژ و توزیع بن کارت الکترونیک، حمایت از نویسندگان و انتشار آثار مناسب اشاره کرد.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 772147

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