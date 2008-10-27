ارسال 208 اثر به جشنواره کتاب و رسانه برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون 208 اثر از 45 فعال رسانه ای حوزه کتاب در بخشهای مختلف به دبیرخانه هفتمین جشنواره کتاب و رسانه برتر ارسال شده است. این آثار در بخشهای گفتگو، گزارش، مقاله ، یادداشت ، عکس و خبر هستند.

علاقمندان می توانند آثار خود را در بخشهای یاد شده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه پانزدهم آبان ماه به دبیرخانه این جشنواره واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال الملک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طبقه سوم ، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی ارسال کنند.

هفتمین جشنواره کتاب و رسانه برتر با حضور دکتر محسن پرویز معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب رسانه چهارشنبه 29 آبان ماه در سرای دائمی اهل قلم برگزار می شود.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.