تساوی فلسطین در بازی تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسطین در ورزشگاه پر از جمعبت "فیصل الحسین" در دقیقه هفت با گل "احمد کشکاش" پیش افتاد و "رائد النواتیر" در نیمه دوم کار را به تساوی کشاند.

سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تماشای این بازی تاریخی در ورزشگاه حضور داشتند.

بلاتر بعد از بازی گفت : " فوتبال چیزی بیشتر از لگد زدن به توپ است. هدف اصلی فوتبال گذاشتن توپ درون دروازه حریف نیست. ما می خواهیم با فوتبال دنیای بهتری در آینده بسازیم".

وی افزود:" من از حضور در اینجا و تماشای این بازی افتخار می کنم. این بازی تاریخی بود و موفقیت بزرگی برای فوتبال به حساب می آمد".