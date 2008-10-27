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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

با حضور بلاتر و بن همام؛

تساوی فلسطین در بازی تاریخی

تساوی فلسطین در بازی تاریخی

شب گذشته تیم ملی فوتبال فلسطین در اولین بازی ملی خانگی خود با تیم ملی اردن به نتیجه تساوی یک بریک رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسطین در ورزشگاه پر از جمعبت "فیصل الحسین" در دقیقه هفت با گل "احمد کشکاش" پیش افتاد و "رائد النواتیر" در نیمه دوم کار را به تساوی کشاند.

سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تماشای این بازی تاریخی در ورزشگاه حضور داشتند.

بلاتر بعد از بازی گفت : " فوتبال چیزی بیشتر از لگد زدن به توپ است. هدف اصلی فوتبال گذاشتن توپ درون دروازه حریف نیست. ما می خواهیم با فوتبال دنیای بهتری در آینده بسازیم".

وی افزود:" من از حضور در اینجا و تماشای این بازی افتخار می کنم. این بازی تاریخی بود و موفقیت بزرگی برای فوتبال به حساب می آمد".

کد مطلب 772173

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