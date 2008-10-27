مترو تهران 20 هزار متر مربع فضا برای احداث سالن سینما و تئاتر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در این باره به سما گفت: هنگام ساخت ایستگاههای مترو فضاهایی زیر خیابان‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند برای احداث سالن‌های سینما و تئاتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در قسمت شرقی خط 2 مترو تهران در ایستگاههای امام حسین (ع)، شهید مدنی، سبلان، نظام‌آباد، گلبرگ و سرسبز مجموعا امکان احداث شش سالن سینما یا تئاتر وجود دارد که امیدواریم با اختصاص بودجه برای احداث این سالن‌ها در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری مجتمع‌هایی سینمایی در مترو باشیم.

مهندس هاشمی تصریح کرد: همچنین در مجاورت سینما فرهنگ امکان احداث مجتمعی سینمایی وجود دارد که در صورت احداث این مجتمع می‌توان از یک کانال این مجتمع را به ایستگاه قلهک متصل کرد تا تماشاگران مستقیم و راحت وارد مترو شوند و بتوانند از مترو برای تردد خود استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: همچنین امکان احداث سالن‌های سینما و تئاتر و فضاهای فرهنگی در شش ایستگاه از توسعه شمالی خط یک وجود دارد که در ایستگاه صدر می‌توان یک پارکینگ سینما احداث کرد تا مسافران مترو خودرو خود را پارک و عصرها تماشاگران سینما از پارکینگ استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در مورد امکان احداث سالن سینما و تئاتر با وزرات ارشاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مکاتبه و جزئیات طرح مطرح شده افزود: مترو تهران بودجه برای احداث سالن‌ها ندارد و نمی‌توان بودجه توسعه مترو را صرف فضاهای فرهنگی کرد. اما این فضاها را می‌توانیم در اختیار دولت و شهرداری قرار دهیم تا برای توسعه فضاهای فرهنگی استفاده شود.

مهندس هاشمی تاکید کرد: باید برای احداث سالن‌های سینما و تئاتر در مترو ردیف بودجه خاص در نظر گرفته شود تا احداث این فضاها با سرعت و نحت مدیریت واحد صورت گیرد و شهروندان بتوانند به راحتی با مترو خود را به سالن‌های سینما و تئاتر نزدیک محل سکونت برسانند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: در صورتی که که وزارت ارشاد و شهرداری تهران از این پروژه حمایت نکنند باید با اعلام عمومی دنبال سرمایه‌گذار در بخش خصوصی باشیم که این موضوع مشکلاتی را در پی دارد و در نهایت نمی‌توان بر تمام سالن‌های سینمایی مترو مدیریت واحد اعمال کرد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران برای احداث این سالن‌ها درخواست اخذ وام از دولت خواهند کرد افزود: از آنجا که این سالن‌ها در زیر زمین هستند و سند مالکیت ندارند و همچنین باید با متقاضیان قرارداد بلندمدت بسته شود، این مسائل خود مشکلات عدیده به دنبال دارد.

هاشمی در پایان گفت: امیدواریم از امکان بسیار خوبی که برای توسعه فضاهای فرهنگی و احداث سالن سینما و تئاتر در شهر به وجود آمده آن هم با بهترین و راحت‌ترین دسترسی‌ها استفاده شود و دولت و شهرداری تهران از این طرح حمایت کنند.