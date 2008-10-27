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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

25 چهره ماندگار در هفتمین همایش چهره‌های ماندگار تجلیل می‌شوند

25 چهره ماندگار در هفتمین همایش چهره‌های ماندگار تجلیل می‌شوند

رئیس ستاد چهره‌های ماندگار در نشست خبری امروز از برپایی هفتمین دوره همایش در 19 آبان‌ماه و تقدیر از 25 چهره ماندگار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورحسین در این نشست گفت: همایش 19 آبان در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود و هدف آن تکریم علم و عالم، گسترش فرهنگ تکریم در زمان حیات دانشمندان، بالا بردن انگیزه و الگوسازی در نسل جوان و کمک به جنبش نرم‌افزاری علم است. در شش دوره گذشته به میزان زیادی توانسته‌ایم اهداف خود را تحقق ببخشیم.

وی ادامه داد: همچون سال‌های گذشته فرهنگستان‌ها‌، دانشگاههای بزرگ و انجمن‌های عملی در برپایی آن همکاری می‌کنند. در همایش امسال چهره‌های ماندگار از 25 دانشمند و فرهیخته تجلیل می‌شود. در شش دوره گذشته از 184 فرهیخته تجلیل و 31 جلد کتاب برای معرفی چهره‌های ماندگار منتشر شده است. جوایز برگزیدگان هم مبلغ نقدی معادل ارزش یک دستگاه خودرو سمند است.

مدیر شبکه چهار خاطرنشان ساخت: ما به واژه چهره و ماندگاری خیلی توجه کردیم. چهره بودن لازمه علمی بودن و مرجعیت اخلاقی است و اینکه اساتید آثاری در سطح ملی و بین‌المللی داشته و جریانساز باشند. این همایش گرچه بین‌المللی نیست، اما جایگاهی ویژه در میان ایرانیان خارج کشور دارد و شاهد استقبال آنها برای شرکت در مراسم هستیم.

پورحسین ادامه داد: رسانه ملی در معرفی این چهره‌ها برنامه‌های متنوع پخش کرده و می‌کند. هفتمین همایش چهره‌های ماندگار از شبکه‌های دو و جام جم و رادیو ایران زنده پخش می‌شود. در بخش پزشکی چهار نفر، مهندسی پنج نفر، شعر و ادبیات چهار نفر، علوم پایه سه نفر، هنر چهار نفر، کشاورزی یک نفر، علوم انسانی یک نفر و شعر و ادب سه نفر تجلیل می‌شوند.

محمود اسعدی دبیر جشنواره با اشاره به ملاک‌های انتخاب چهره‌ها گفت: ما 15 ملاک را در نظر گرفته‌ایم. در بخش‌ دانشگاهی باید اساتید بالاتر از دانشیاری و آثار در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشند، اما در حوزه ادبیات و هنر ملاک استادی و غیر استادی نیست. علاوه بر آن نشریه‌ای برای معرفی چهره‌های ماندگار داریم.

کد مطلب 772204

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