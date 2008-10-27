به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورحسین در این نشست گفت: همایش 19 آبان در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود و هدف آن تکریم علم و عالم، گسترش فرهنگ تکریم در زمان حیات دانشمندان، بالا بردن انگیزه و الگوسازی در نسل جوان و کمک به جنبش نرم‌افزاری علم است. در شش دوره گذشته به میزان زیادی توانسته‌ایم اهداف خود را تحقق ببخشیم.

وی ادامه داد: همچون سال‌های گذشته فرهنگستان‌ها‌، دانشگاههای بزرگ و انجمن‌های عملی در برپایی آن همکاری می‌کنند. در همایش امسال چهره‌های ماندگار از 25 دانشمند و فرهیخته تجلیل می‌شود. در شش دوره گذشته از 184 فرهیخته تجلیل و 31 جلد کتاب برای معرفی چهره‌های ماندگار منتشر شده است. جوایز برگزیدگان هم مبلغ نقدی معادل ارزش یک دستگاه خودرو سمند است.

مدیر شبکه چهار خاطرنشان ساخت: ما به واژه چهره و ماندگاری خیلی توجه کردیم. چهره بودن لازمه علمی بودن و مرجعیت اخلاقی است و اینکه اساتید آثاری در سطح ملی و بین‌المللی داشته و جریانساز باشند. این همایش گرچه بین‌المللی نیست، اما جایگاهی ویژه در میان ایرانیان خارج کشور دارد و شاهد استقبال آنها برای شرکت در مراسم هستیم.

پورحسین ادامه داد: رسانه ملی در معرفی این چهره‌ها برنامه‌های متنوع پخش کرده و می‌کند. هفتمین همایش چهره‌های ماندگار از شبکه‌های دو و جام جم و رادیو ایران زنده پخش می‌شود. در بخش پزشکی چهار نفر، مهندسی پنج نفر، شعر و ادبیات چهار نفر، علوم پایه سه نفر، هنر چهار نفر، کشاورزی یک نفر، علوم انسانی یک نفر و شعر و ادب سه نفر تجلیل می‌شوند.

محمود اسعدی دبیر جشنواره با اشاره به ملاک‌های انتخاب چهره‌ها گفت: ما 15 ملاک را در نظر گرفته‌ایم. در بخش‌ دانشگاهی باید اساتید بالاتر از دانشیاری و آثار در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشند، اما در حوزه ادبیات و هنر ملاک استادی و غیر استادی نیست. علاوه بر آن نشریه‌ای برای معرفی چهره‌های ماندگار داریم.