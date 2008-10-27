همایش "کودک، شعر و پیشگیری" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش بابک نیک طلب، شاعر، زهره موسی زاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و انیسه موسوی شاعر و پژوهشگر سخنرانی می کنند.

همایش مذکور ساعت 16 روز چهارشنبه 8 آبان در سرای اهل قلم برگزار می شود.