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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

همایش "کودک، شعر و پیشگیری" برگزار می شود

با همکاری دبیرخانه کنگره شعر اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا، چهارمین نشست تخصصی با عنوان کودک، شعر و پیشگیری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش بابک نیک طلب، شاعر، زهره موسی زاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و انیسه موسوی شاعر و پژوهشگر سخنرانی می کنند.

همایش مذکور ساعت 16 روز چهارشنبه 8 آبان در سرای اهل قلم برگزار می شود.

کد مطلب 772206

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