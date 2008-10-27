به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره اعلام کرد این جشنواره از سوی نگارخانه فام با همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، انجمن توسعه انار ساوه و دفتر نماینده شهرستان ساوه از 24 تا 28 آبانماه برگزار میشود.
زنده نگه داشتن خاطرات روزهای انارچینی، احترام به قشر کشاورز و باغدار و تبادل فرهنگی بین هنرمندان تجسمی و کشاورزان از اهداف این جشنواره است که نخستین بار با حضور هنرمندان جوان و پیشکسوت در عرصه تجسمی برپا میشود.
هنرمندان علاقمند به شرکت در جشنواره انار و توسعه میتوانند آثار خود را در رشتههای نقاشی و عکاسی تا دهم آبان به دبیرخانه جشنواره در تهران، پاسداران، خیابان دولت، خیابان شهید عینآبادی، کوچه سرخ، پلاک 1، نگارخانه فام تحویل دهند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22594840 تماس بگیرند.
نظر شما