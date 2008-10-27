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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

نخستین جشنواره تجسمی "انار و توسعه" برگزار می‌شود

نخستین جشنواره تجسمی "انار و توسعه" برگزار می‌شود

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی "انار و توسعه پایدار" با موضوع انار و طبیعت در دو بخش نقاشی و عکاسی آبان‌ماه در شهرستان ساوه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره اعلام کرد این جشنواره از سوی نگارخانه فام با همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، انجمن توسعه انار ساوه و دفتر نماینده شهرستان ساوه از 24 تا 28 آبان‌ماه برگزار می‌شود.

زنده نگه داشتن خاطرات روزهای انارچینی، احترام به قشر کشاورز و باغدار و تبادل فرهنگی بین هنرمندان تجسمی و کشاورزان از اهداف این جشنواره است که نخستین بار با حضور هنرمندان جوان و پیشکسوت در عرصه تجسمی برپا می‌شود.

هنرمندان علاقمند به شرکت در جشنواره انار و توسعه می‌توانند آثار خود را در رشته‌های نقاشی و عکاسی تا دهم آبان به دبیرخانه جشنواره در تهران، پاسداران، خیابان دولت، خیابان شهید عین‌آبادی، کوچه سرخ، پلاک 1، نگارخانه فام تحویل دهند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22594840 تماس بگیرند.

کد مطلب 772212

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