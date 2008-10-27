سمت ٢١ عنوان کتاب جدید را روانه بازار کتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر این کتابها که دانشجویان را از مراجعه به کتب انگلیسی تخصصی بی نیاز می کند، برای نخستین بار است که در زمینه هایی همچون مطالعات فرهنگی، مدیریت انسانی، ادبیات عربی، مذاهب اسلامی، فقه و حقوق، هنرهای نمایشی، معماری، فرش، حقوق بین الملل، اقتصاد، علوم سیاسی، ادبیات فارسی، روان شناسی، ادبیات انگلیسی، فناوری اطلاعات، علوم اجتماعی، مدیریت شهری، جغرافیای انسانی، روابط بین الملل و ادیان به زبان فارسی تالیف و منتشرشده است.

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها تاکنون 1213 عنوان کتاب منتشر نموده و در نیمسال نخست سال جاری بیش از 225 عنوان کتاب شامل کتب چاپ اول و کتب تجدید چاپ، با تیراژ بیش از یک میلیون نسخه روانه بازار علم کرده است.