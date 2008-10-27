تلویزیونی با امکانات استفاده دیجیتال از قرآن تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، آخرین نوع از تلویزیون تایم ماشین پلاسما امکان قرائت، جستجو، نشانه‌گذاری و صوت قرآن را روی صفحه تلویزیون برای بیننده تلویزیون فراهم کرده است.

تلفیق برنامه دیجیتال قرآن در این تلویزیون پلاسما دربرگیرنده 114 سوره است که کاربر می‌تواند سوره‌ها و یا آیات مورد نظر خود را یافته و تا 10 مورد را به عنوان موارد مورد علاقه خود نشانه‌گذاری کند که این ویژگی‌ها روی کنترل از راه دور تلویزیون نیز تعریف شده است.

ویژگیهای تلویزیون مبتکرانه امکان گوش فرادادن به صوت قرآن کریم و مشاهده امکانات و ویژگیهای نرم افزاری به زبان فارسی را نیز فراهم کرده است.

در بالای صفحه نواری قرار می‌گیرد که نام سوره، تعداد آیه‌ها و ساعت را نشان می‌دهد.

این تلویزیون همچنین از تکنولوژی ورژن تایم ماشین ال جی برخوردار است که براساس آن 160 گیگابایت حافظه برای کاربر درنظر گرفته شده تا بتواند حدود 40 بازی فوتبال یا 30 فیلم سینمایی بلند را برای خود ذخیره کند.

این تلویزیون در خاورمیانه و افریقا و در اندازه‌های 42 و 50 اینچی موجود است.