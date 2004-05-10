اقتصاد خودرو در حال توقف كامل است

دبير انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با انتقاد از عملكرد نيروي انتظامي گفت: نيروي انتظامي پلاك هاي تخصيصي به شركت هاي خودرو ساز را تحويل نمي دهد.

داوود ميرخاني رشتي در مورد عرضه پلاك به شهرستانها افزود: تاكنون دستوري در مورد تحويل پلاك به شركت ها ابلاغ نشده است و پلاك هاي تخصيصي به شركت ها به شهرستان ها فرستاده مي شود.

وي درباره عدم هماهنگي سيستم در زمينه ارسال پلاك هاي تخصيص داده شده به شركت ها در شهرستانها تصريح كرد: اين سيستم نمي داند كه نبايد اين پلاكها را به شهرستانها ارسال كند.

به گفته وي، نمايندگي هاي خودروسازان انباشته از خودروهاي بدون پلاك است و آنها توانايي ارايه خدمات تعميراتي به مردم را ندارند.

ميرخاني با اشاره به تامين و تحويل خودرو به مردم توسط نمايندگي ها افزود: پرداخت جريمه ديركرد تحويل خودرو به مردم توسط نمايندگي ها موجب ايجاد مشكلات براي اين نمايندگي ها شده است.

وي افزود: در حال حاضرنقل و انتقال خودروهاي قديم و جديد در سراسركشور به روال عادي نيست كه درصورت ادامه اين روند اقتصاد خودرو به طور كامل متوقف مي شود.