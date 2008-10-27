ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از مجموع 201 هزار واحد مسکونی روستایی استان تا پایان سال گذشته 80 هزار واحد مسکونی صاحب سند مالکیت شده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 100 واحد مسکونی در سطح استان در دست ساخت دارد.
عزیزی خاطرنشان کرد: 320 واحد از واحدهای مسکونی در دست ساخت آخرین مراحل اجرایی خود را سپری می کنند و همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان نقده به بهره برداری می رسند.
وی یادآورشد: ما بقی این واحدها شامل 870 واحد مسکونی نیز با پیشرفت متوسط 35 درصد در شهرستانهای دیگر استان در دست اجرا است.
عزیزی اظهارداشت: برای ساخت این واحدها 300 میلیارد ریال هزینه شده است که در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افراد فاقد مسکن قرار خواهد گرفت.
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