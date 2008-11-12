کمبود صنایع بسته بندی؛ مشکل معدن طلای سبز ایران

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بر اساس اطلاعات سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سطح زیرکشت گردو در جهان بیش از 580 هزار هکتار و میزان تولید آن 700 تا 800 هزار تن برآورد شده است و در بین کشورهای جهان، چین مقام اول و آمریکا، ترکیه، ایران و اکراین به ترتیب در مقام های دوم تا پنجم قرار دارند.

بهترین بازدهی باغات موجود در ایران در دامنه های های البرز در استانهای خراسان و آذربایجان و در دامنه های زاگرس تویسرکان، تفرش و گلپایگان است.

سطح زیرکشت گردوی ایران حدود 160 هزار هکتار و تولید 170 هزار تن برآورد می شود که استان همدان یکی از مناطق شاخص تولید گردو و حائز رتبه اول تولید در کشور است.

به رغم همه توانمندیهای موجود در بخش تولید گردو، نبودن صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان همدان باعث شده صادرات این محصول آنگونه که شایسته است رونق نداشته باشد.

کمبود صنایع بسته بندی از مشکلات جدی در صادرات این محصول ارزشمند است به نحوی که یکسان سازی ژنوتیپ های رایج در استان همدان از طریق احداث باغات جدید با استفاده از برترین ژنوتیپها و استفاده از ارقام پیوندی، کاهش تراکم درختان موجود در هر هکتار و منظم کردن فاصله درختان، اصلاح روش آبیاری و ترویج سیستمهای تحت فشار نشتی از جمله اقداماتی است که برای اقتصادی کردن باغات سنتی استان همدان لازم و اجتناب ناپذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تویسرکان در جنوب ارتفاعات الوند با حدود 4 هزار هکتار سطح زیرکشت، قطب گردو کاری استان و کشور محسوب می شود و عمده ترین ارقام تجاری گردو در ایران شامل فرانکت، لارا، پدرو، سر، چندلر، 62 z ، 67 z و است.

حسین رجبیان عنوان کرد: استان همدان به لحاظ شرایط آب و هوایی خاص یکی از مناطق عمده گردوکاری کشور است به گونه ای که پراکنش این محصول در سطح استان همدان مشهود و قابل ملاحظه است و تویسرکان واقع در دامنه های الوند مناسب ترین منطقه برای کشت گردو است.

رجبیان یادآور شد: بر اساس آمار موجود سطح زیر کشت گردو در استان همدان بیش از 14 هزار هکتار و تولید آن حدود 35 هزار تن است.

وی گفت: استان همدان از نظر سطح زیرکشت مقام سوم و از نظر تولید مقام نخست کشوری را در اختیار دارد که این نشانگر عملکرد مطلوب این محصول در استان همدان است و گردوهای تولیدی استان همدان از نظر میزان چربی، درصد بالای مغز نسبت به کل میوه و سفیدی و درشتی مغز از بهترین گردوهای جهان هستند.

رجبیان خاطر نشان کرد: از حدود 14 هزار هکتار باغ گردو دراستان همدان چهار هزار هکتار در تویسرکان، سه هزار هکتار در نهاوند، دو هزار و 300 هکتار در ملایر، هزار و 700 هکتار در همدان، هزار و 500 هکتار در بهار، 70 هکتار در رزن، شش هزار و 500 هکتار در اسدآباد و 130 هکتار در کبودراهنگ قرار دارد.

وی تاکید کرد: عمده ترین مشکلات موانع تولید گردو در استان همدان وجود ژنوتیپ های مختلف با خصوصیات مغز متفاوت است که مانع از تولید محصول با کیفیت یکسان می شود و بازار رتبه بندی محصول را کاهش داده است.

همدان می تواند از بزرگترین صادرکنندگان گردوی جهان باشد

این مسئول همچنین اذعان داشت: کمبود صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان به خصوص در شهر تویسرکان مشکلات متعددی برای باغداران ایجاد کرده و در میزان صادرات آنها موثر است در حالیکه اگر صنایع بسته بندی مطلوب در استان وجود داشت می توانستیم از بزرگترین صادرکنندگان گردو باشیم.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر تقویت صادرات در این بخش که باعث توسعه صادرات غیرنفتی است ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

رجبیان عنوان کرد: تراکم بالای درختان در باغات قدیمی باعث نامنظم بودن فاصله درختان شده که لزوم گسترش برنامه های اصلاحی را تاکید می کند.

وی تصریح کرد: شناسایی 300 ژنوتیپ های برتر جهت تهیه پیوندک و تولید نهال از طریق دو نهالستان استان همدان از سه سال پیش آغاز شده است و برنامه اصلاح و توسعه باغات گردوی استان همدان از گردوهای پیوندی در حال اجرا است.

وی یاد آور شد: ترغیب بخش خصوصی به ایجاد صنایع مورد نیاز بسته بندی،فرآوری و توجه به ساز وکارهای صادراتی به عنوان دو راه کار عمده جهت ارتقاء و توسعه تولید گردو در استان یادآوری می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متدکر شد: سال گذشته میزان تولید گردوی استان همدان 37 هزار و 150 تن بوده که در سال جاری با کاهش 38 درصدی به علت سرمای شدید زمستان و سرمای دیررس بهاره و خشکسالی روبرو هستیم.

حسین رجبیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 640 هکتار از باغات گردوی استان همدان از طریق آبیاری تحت فشار آبیاری می شود.

اهمیت غذایی گردو قسمت خوراکی و مغز آن است که حدود 50 درصد وزن میوه را تشکیل می دهد و سرشار از پروتئین ها، چربی ها، مواد معدنی و انرژی است و بخش اعظم آن دارای اسید های چرب غیر اشباع است.

گردو از میوه جاتی است که هم خشک و هم به صورت تازه مصرف می شود و سرشار از ویتامین های A ، B و E و املاحی مانند آهن، فسفر اصلی است.

مغز گردو در تهیه شیرینی جات و بعضی از خوراکی ها ونیز در صنایع داروسازی و پزشکی به میزان قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرد.

چوب گردو نیز در صنایع روکش و نماسازی، تخته لایی سازی، خراطی، منبت کاری، معرق کاری، مبل سازی، دکوراسیون و غیره کاربرد دارد.