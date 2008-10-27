سایت بالگرد تجسس دریایی در بنادر مازندران راه اندازی می شود

سید نبی صیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: راه اندازی این سایت در ارتقاء امنیت و ایمنی تجسس دریایی موثر است.
وی اظهار داشت: پیش بینی برای خرید بالگرد شده و این سایت در سال های آینده به بهره برداری می رسد.
وی خاطر نشان کرد: سهم مبادلات کالا و بار در ایران در دریا 95 درصد است از اینرو باید به ایمنی در این عرصه توجه ویژه شود.
به گفته صیدپور، بندر نوشهر به عنوان مرکز تجسس و نجات دریایی است که این امر ایمنی تردد کشتی ها را دو چندان می کند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران بیان داشت: در گذشته برای تردد کشتی ها در دریای خزر، وضعیت هواشناسی از آذربایجان گرفته می شد.
وی یادآور شد: اکنون بندر نوشهر به سایت تجسس و نجات دریایی مجهز است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در بندر نوشهر مستقر است.
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