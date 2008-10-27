کمبود فضا تاسیس موزه مردم شناسی چناران را با مشکل مواجه کرد

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: به دلیل نداشتن فضای مناسب، کار تاسیس موزه مردم شناسی در چناران به مشکل برخورده است.

وی افزود: خانه ملک و دبستان قدیمی رضوی دو مکان پیشنهادی برای ایجاد موزه بودند که به دلایل ملکی، سازمان میراث فرهنگی استان از ایجاد موزه در این مکان ها خودداری ورزیده است.

وی اظهار نمود: از ابتدای تابستان با واگذاری یک سالن ورزشی متعلق به آموزش و پرورش در کنار میدان جمهوری اسلامی کار آماده سازی موزه به سازمان میراث استان محول شد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل اجرا و نظارت این موزه از سوی دستگاه های استانی، مسوولان شهرستان دخالتی در تسریع پروژه ندارند.

مسوول قائم مقام میراث فرهنگی و گردشگری چناران نیز افزود: مبلغ 400 میلیون ریال برای ایجاد این موزه از سال 85 اعتبار اختصاص یافته است که تنها دلیل تاخیر در بهره برداری این پروژه، تنها مشکل مکان بوده است.

مجید محمدی خاطر نشان کرد: با تعیین مکان در سالن ورزشی کارگر آموزش و پرورش 80 درصد کار موزه به پایان رسیده و تا پایان آبان ماه بر اساس قول سازمان میراث فرهنگی استان امید است موزه مردم شناسی چناران گشایش یابد.

