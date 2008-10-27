"لعبت بازی در نیم ترنج پته کرمان" به جشنواره تئاتر ترکیه راه یافت

عباس سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: لعبت بازی در نیم ترنج پته کرمان بر اساس طرحی از "عبدالرضا قراری" توسط "بابک دقیقی" کارگردانی شده است

وی تصریح کرد: نمایش یادشده با استفاده از عناصر بومی منطقه ای مانند "پته کرمان" و نمایش سنتی ایرانی و تلفیق آن با عناصر مدرن تئاتر شکل گرفته و رویکردی صلح طلبانه در موضوع نمایش پیگیری می شود.

سالاری افزود: نمایش مذکور در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته به مدت 25 روز در کرمان به روی صحنه رفته است.

وی با اشاره به دعوت از کشورهای ارمنستان، مراکش، اوکراین و نپال جهت اجرای نمایش در این کشورها از بررسی حضور این نمایش در کشورهای آلمان و فرانسه خبر داد و گفت: به علت مشکلات مالی، گروه اجرایی از حضور در کشور ارمنستان انصراف داده و حوزه هنری کرمان در صدد تامین اعتبار مورد نیاز جهت اجرای نمایش به ترتیب اولویت در کشورهای نپال، اوکراین و مراکش است.

رئیس حوزه هنری استان کرمان اضافه کرد: با پیگیری انجام شده با همکاری معاونت برنامه ریزی و بودجه استانداری کرمان نمایش لعبت بازی در نیم ترنج پته کرمان در جشنواره ترکیه که از تاریخ 30 آبان تا سوم آذرماه برگزار می شود، شرکت می کند.

وی گفت: در تاریخ تئاتر استان این نمایش اولین نمایشی است که به جشنواره بین المللی تئاتر راه پیدا کرده است همچنین نمایش مذکور تنها نمایش ایرانی است که در جشنواره بین المللی تئاتر ترکیه به روی صحنه می رود.

وی همچنین با اشاره به حضور 124 اثر هنرمندان کرمانی در دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری گفت: آثار متقاضی شرکت در دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را 47 اثر در بخش هنرهای تصویری پنج اثر در بخش هنرهای نمایشی 36 اثر در بخش هنرهای تجسمی 13 اثر در بخش موسیقی دو اثر در بخش انتشار نشریه چهار اثر در بخش انتشار کتاب هفت اثر در بخش طراحی و چاپ پوستر و 10 اثر در بخش ادبیات تشکیل می دهند.

وی گفت: در اولین دوره از برگزاری جشنواره یادشده که در دیماه 1385 در اصفهان برگزار شد هنرمندان حوزه هنری استان کرمان مقام سوم موسیقی و مقامهای دوم و سوم کارگردانی بخش فیلم های داستانی جشنواره را به خود اختصاص دادند در اولین دوره این جشنواره حوزه هنری استان با 70 اثر در جشنواره شرکت کرد.