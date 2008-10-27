به گزارش خبرنگار مهر، حسین پارسایی در این نشست با اشاره به شکل حرفه‌ای جشنواره تئاتر رضوی در سه دوره گذشته گفت: برگزاری این جشنواره در استان خراسان شمالی در راستای تمرکززدایی تئاتر و جشنواره‌ها از مرکز انجام شده و تئاتر رضوی در مسیری قرار گرفته که سرعت، حرکت و راندمان خوبی برای تولید و عرضه پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تئاتر دینی و رضوی به تربیت و اخلاق در جامعه می‌پردازد. برگزاری جشنواره‌هایی اینچنین می‌تواند دستاوردهای مثبت به نفع تئاتر کشور داشته باشد. برای اینکه تئاتر دینی بتواند جریان مستمر داشته باشد، می‌توان اجرای عمومی آثار را در تهران و شهرستان‌ها تقویت کرد.

مدیر کل هنرهای نمایشی درباره ضعف کیفی و موضوعی آثار شرکت‌کننده در دوره پیشین جشنواره تئاتر رضوی و احتمال وجود این نقاط ضعف در دوره ششم گفت: تئاتر کشور امروز از نبود متون نمایشی منسجم رنج می‌برد. آثار محدودی در عرصه تئاتر ماندگارند. با کمک خود هنرمندان باید این آسیب را مرتفع کنیم.

پارسایی افزود: ما خیز قابل توجهی برای پرداختن به موضوع‌های دینی برنداشته و تنها به قصص و روایات دینی پرداخته‌ایم. در تولید حرفه‌ای تئاتر نیز به تکرار افتاده‌ایم و یک کارگردان بارها خود را در دایره بسته تکرار می‌کند. ما در تلفیق و بازخوانی آثار کلاسیک با نمایش‌ها و تکنیک‌های ایرانی موفق نبوده‌ایم و همین مشکل درباره آثار و نمایش‌های دینی نیز صدق می‌کند.

پارسایی در پایان سخنان خود درباره تصمیم‌گیری درباره آثار دینی و نحوه اجرای آنها و همچنین نبود دفتر تئاتر دینی در اداره کل هنرهای نمایشی تصریح کرد: اداره کل هنرهای نمایشی دفتر تئاتر دینی و مدیر آن نیز مدیر دفتر تئاتر دینی است.

در ادامه نشست محمد خزاعی دبیر ششمین جشنواره تئاتر رضوی با اشاره به رشد 30 درصدی استقبال هنرمندان از جشنواره به ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری دبیرخانه و مراحل مختلف بازخوانی و بازبینی بخش‌های مختلف و آمار آثار متقاضی شرکت در این دوره پرداخت.

وی گفت: ششمین جشنواره تئاتر رضوی نهم آبان ساعت 18 در تالار وحدت آغاز و در آن از محمد احمدی، میلاد اکبرنژاد، علی ترابی، ولی‌الله ترابی، سعید تشکری، سعید ذهنی، سعید شاپوری، محسن شاه‌ابراهیمی، عنایت شفیعی، برات‌الله شیبانی، سیدحسین فدایی‌حسین، مهدی متوسلی، ابوالحسن میرزاعلی، جواد هاشمی و شهاب ملتخواه چهره‌های فعال عرصه تئاتر دینی تقدیر می‌شود.

خزاعی افزود: همچنین از مدیران ارشاد استان‌های آذربایجان شرقی، قم، خوزستان، گلستان، خراسان شمالی و همچنین دبیر جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا (ع) قدردانی می‌شود. مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز در تالار گلشن شهر بجنورد برگزار خواهد شد.

وی درباره همکاری با نهادها در برپایی جشنواره تئاتر رضوی گفت: امسال تعامل خوبی با مرکز هنرهای نمایشی رادیو داشتیم و قرار است جوایزی به کارهای برگزیده اهدا کند و برای ضبط و پخش رادیویی آثار برگزیده با گروهها قرارداد ببندد. تعاملی خوب با رئیس رسانه ملی داشتیم و قرار است برخی نمایش‌های جشنواره به صورت تلویزیونی تولید و پخش شوند.

ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از نهم تا پانزدهم آبان‌ماه در بخش‌های صحنه‌ای و تعزیه همزمان در بجنورد و تهران برگزار می‌شود.