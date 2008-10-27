جوان ایرانی از نبود برنامه درست در زندگی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، حجت الاسلام عبدالرحیم لقمان نیا، استاد حوزه و دانشگاه تهران و قم ظهر دوشنبه در همایش " مهارتهای زندگی" در دبیرستان شهید عباس زاده بهشهر افزود: آنچه جوانان امروز در زندگی نیازمند آنند برنامه درست زندگی است.

وی گفت: جوانان ما با برنامه ریزی صحیح در زندگی می توانند وارد لایه های درونی علوم شده و در دنیا نمونه باشند.

وی با بیان اینکه در اسلام هیچ چیزی به اندازه فکر کردن نیست، ادامه داد: باید اسلام را درست و خوب یاد بگیریم تا بتوانیم از برنامه های آن بدرستی بهره برداری کنیم.

لقمان نیا خاطرنشان کرد: همه جوانان و نوجوانان باید دغدغه کار و تلاش داشته و با شناسایی درست خود باید چگونگی کارآفرینی در جامعه را بیازمایند.

وی اذعان داشت: فرزندان ما مشکلشان این است که زمان را نمی شناسند، زبان خارجه نمی دانند و مطالعه نمی کنند که باید با تقویت این موارد در راه تعالی خود گام بر دارند.

وی همچنین از شیعه به عنوان مکتب به روز دنیا نام برد که هیچ نقطه ضعفی در آن وجود ندارد.

این استاد حوزه و دانشگاه در تهران و قم افزود: آموزش و پرورش به عنوان مجری برنامه ریزی درسی و زندگی جوانان باید به داد جوانان ما رسیده و آنان را از تنگناها نجات دهد.

وی راه پیروزی جوانان را در برنامه ریزی درست و جامع دانست.

حجت الاسلام عبدالرحیم لقمان نیا در همایش حجاب و عفاف دبیرستان امام حسین (ع) بهشهر نیز افزود: پوشش و حجاب برای بانوان از دستورات موکد اسلام است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: امروزه بانوان ما باید با رعایت کامل دستورات دینی در جامعه زندگی کرده و با احترام به والدین زندگی سعادتمندی برای خود مهیا سازند.

لقمان نیا با اشاره به آیات 25 سوره نساء و آیه 5 سوره مائده گفت: در قرآن نیز به پوشش و حجاب بانوان تاکید فراوان شده و باید رعایت شود.

وی همچنین در رابطه با دوستیابی دختران در دوران نوجوانی گفت: بهترین دوست انسان خانواده است و باید از دوستی هایی که پایه و اساس درست ندارد جلوگیری شود.

لقمان نیا اذعان داشت: انسان با تقویت اعتقادات خود می تواند در برابر بسیاری از انحرافات و امیال درونی خود ایستادگی نماید.

وی ادامه داد: جوانان باید با عبادت خداوند و نزدیکی به ذات اقدس و والای خدا از ناهنجاریهای اجتماعی فاصله بگیرند.

وی یادآور شد: بانوان ما در جامعه با استفاده از پوشش و حجاب درست دارای مصونیت بوده و از بسیاری از انحرافات به واسطه حجاب جلوگیری خواهد شد.