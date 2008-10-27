به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری قبل از ظهر امروز در برنامه برقراری ارتباط مستقیم بین مسئولان قضایی و مسئولان و مددجویان زندان مرکزی زنجان ازطریق ویدیوکنفرانس، افزود: استفاده از تکنولوژی نو می‌تواند موجب تسریع در امور و دقت در ارائه‌ خدمات بهتر و بیشتر به‌ مردم شود.

وی ادامه دارد: تلاش می‌شود ارائه خدمات قضایی به بدنه دیگر سطوح حاکمیتی با استفاده از روش‌های نوین گسترش یابد.

انصاری با عنوان اینکه سیاست مجموعه دستگاه قضاییه، ارائه‌ خدمات مطلوب به‌ مردم است افزود: تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از شیوه و تکنولوژی نوین، در جهت ارتقای کار در مجموعه‌ قوه قضائیه، روان‌سازی امور و اقتدار حاکمیت، گام‌های موثر و سازنده‌ای برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان بر لزوم بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت دستگاههای زیرمجموعه‌ قوه‌ قضائیه جهت ارتقای سطح خدمات ارائه شده به‌ مردم، تاکید و متذکر شد: امیدواریم شیوه‌ جدید بتواند در حل و فصل مسائل کاری بین سازمان‌های قوه‌ قضاییه و شهروندانی که به دنبال بهره‌مندی از خدمات دادگستری هستند، موثر واقع شود.

انصاری ابراز امیدواری کرد استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای با شکل روان سریع و کم هزینه به خارج از مجموعه قوه قضائیه و دستگاه‌های حاکمیتی گسترش یابد و مردم هر روز بیشتر از گذشته بتوانند از این شکل خدمات استفاده کنند.

در این ارتباط تعداد 13 ‬نفر از مددجویان زندان مرکزی زنجان مسائل و مشکلات خود را از طریق ویدیو کنفرانس، با رئیس کل دادگستری استان و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، در میان گذاشتند.