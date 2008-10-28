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۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

مردم برای برگزاری جشن های دهه کرامت توجه ویژه ای داشته باشند

مردم برای برگزاری جشن های دهه کرامت توجه ویژه ای داشته باشند

قم - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم خواستار برگزاری جشن های مختلف و باشکوه همزمان با دهه کرامت در سطح کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه که در آستانه فرا رسیدن فرخنده ایام دهه کرامت سالروز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت (ع) و میلاد مسعود ثامن الحجج حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) منتشر شده است، آحاد مردم شریف و متدین قم به برگزاری باشکوه آیین های این ایام دعوت شده اند.

ادای دین و مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم جشن ایام دهه کرامت در مساجد و ادارات استان همچنین آذین بندی میادین، خیابانها و سردرب مساجد، ادارات، مغازه‌ها و... باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این اطلاعیه یکی از ویژگیهای تحسین برانگیز مردم فهیم و وظیفه شناس ایران اسلامی و رهپویان مکتب انسان ساز تشیع علوی، سنت حسنه محزون شدن در غم و اندوه پیشوایان دینی و مسرور شدن در شادی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با الهام گرفتن ازاحادیث ائمه معصومین (ع) است که به طور معمول نمود عینی آن در برگزاری مراسم شکوهمند عزا و جشن متجلی می‌ شود.

کد مطلب 772355

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