توسعه بیمه کاهش خطرپذیری شغل کشاورزی را به همراه دارد

ولی الله آزادپیما در گفتگو با خبرنگارمهر در رشت افزود: همچنین این صندوق نقش مهمی در رشد و ثبات بخشی کشاورزی داشته و ابزاری برای اجرای عدالت و جبران خسارت است.

وی به نقش و جایگاه بیمه در استان اشاره و بیان کرد: امروزه نگاه ما به بیمه محصولات کشاورزی نگاهی ویژه است و توجه به آن بیشتر شده است.

آزادپیما با اعلام اینکه مبنای بیمه بر پایه نوع محصولات کشاورزی گذاشته شده است، افزود: با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور،‌ بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.

این مسئول ادامه داد: قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشک نیمکره شمالی، داشتن ذخایرمنابع آبی بسیارضعیف، نزولات جوی کم، ‌نابسامانی بازار محصولات کشاورزی، نوسان قیمت محصولات کشاورزی و نداشتن امنیت شغلی کشاورزان ازجمله موارد مهم ریسک پذیری کشاورزی در کشور است.

آزادپیما یادآورشد: در حال حاضر 320 هزار نفر بهره بردار کشاورزی در استان گیلان قابلیت بیمه پذیری دارند که از این تعداد 80 درصد یعنی 260 هزار نفر بهره بردار در سال زارعی 86-87 تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته اند.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان گیلان ادامه داد: گیلان یک استان کشاورزی است، از این رو 90 درصد چای، 60 درصد پیله ابریشم و 35 درصد برنج کشور در این استان تولید می شود.