توسعه صادرات در کشور نیازمند تغییر نگاه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید کمال سید علی ظهر امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر نوع نگاه به مقوله صادرات در کشور یک بعدی و محدود است و اگر ما خواهان توسعه صادرات هستیم باید این نوع نگاه را تغییر دهیم.

وی افزود: توجه به صادرات در کشور ما در زمان افت شدید قیمت نفت به حد اعلا رسیده ولی متاسفانه زمانی که قیمت نفت از مرز 100 دلار بالاتر می رود این موضوع به کلی فراموش می شود که این وضعیت به هیچ وجه مورد قبول نیست.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نگاه به صادرات در کشور ما باید در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید باشد.

وی گفت: تا زمانی که نگاه در کشور ما به امر صادرات بر ارزآوری باشد در این حوزه به هیچ جای نخواهیم رسید و تلاش ما این است که بتوانیم این نوع نگاه و برخورد با امر صادرات در کشور را تغییر دهیم.

سید علی عنوان کرد: برای توسعه صادرات در کشور علاوه بر ایجاد زیرساخت های لازم دو بال و امکان ویژه نیز نیاز است که در کشورهای خارجی به آن توجه ولی متاسفانه در کشور ما مورد غفلت واقع شده است.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران یادآور شد: دادن تسهیلات بانکی برای تقویت و حمایت از صادرکنندگان و بیمه کردن محصولات صادراتی و دادن تضمین برگشت سرمایه صادرکنندگان دو بال مهم و قابل توجه در امر صادرات به حساب می آیند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به امضای تفاهم نامه بین صندوق ضمانت صادرات کشور و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه که در سال جاری به امضا رسید است کلیه بانکهای دولتی و خصوصی باید هر کدام مبلغ 100 میلیون دلار تسهیلات را به بخش صادرات پرداخت نمایند که اگر این مهم محقق شود شاهد توسعه و رشد این بخش نیز خواهیم بود.

سید علی افزود: گسترش فرهنگ بیمه کردن محصولات و استفاده از تسهیلات ویژه صندوق از جمله برنامه های است که در سال جاری مورد توجه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: تضمین برگشت سرمایه صادرکننده در صورت بروز هر گونه مشکل، تضمین پرداخت تسهیلات بانکی و ضمانت کالاهای صادر شده به خارج از کشور از جمله خدماتی است که توسط این صندوق ارائه می شود.

در پایان این مراسم از 10 صادر کننده نمونه کردستانی در سال گذشته با اهدا لوح تقدیر و تندیس ویژه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.