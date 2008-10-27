زمان بازگشت آمریکا به واقع گرایی در قبال ایران فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش "جان آیزاکس" مدیر اجرایی و "تراوس شارپ" محقق ارشد "مرکز کنترل و منع گسترش تسلیحات" در شهر واشنگتن چنین آمده است: در صورت درگیری نظامی بین تهران و واشنگتن، جمهوری اسلامی ایران قادر است که مشکلات متعددی را برای ایالات متحده آمریکا و متحدانش ایجاد کند که این مشکلات شامل حمله مستقیم به نیروهای آمریکایی در عراق و استفاده از نیروی حماس و حزب الله برای حمله به اسرائیل است.

در عین حال این دو پژوهشگر معتقدند که این چالشهای واقعی جلوه خود را در شعار "خطر هسته ای" ایران از دست داده است و مقام های آمریکایی با مرتبط کردن آنچه که در آینده ممکن است به وقوع بپیوندد به آنچه که در حال حاضر موجود می باشد، خطر ایران را بزرگتر از واقعیت جلوه می دهند.

در این گزارش پژوهشگران با ارائه یک جدول از توانایی های دو کشورعقیده دارند که "زمان آن فرارسیده تا واقع گرایی به حوزه روابط ایران و آمریکا تزریق شود.